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Serie A - Game Week 6 7 nov 2026 - 06:30

Calcio Como 1907-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Il Calcio Como 1907 ospita la Roma in una gara di Serie A Femminile che mette di fronte la terza e la prima forza del campionato. Le lombarde di Selena Mazzantini ricevono la capolista giallorossa in quello che si preannuncia un test importante per entrambe le formazioni.

Il Como arriva a questo appuntamento con un bilancio recente di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di campionato. La vittoria esterna per 4-2 sulla Juventus resta il risultato più significativo di un momento di forma convincente, anche se il pareggio per 1-1 contro la Ternana nell'ultimo turno ha interrotto la striscia di successi.

La Roma di Gianpiero Piovani si presenta invece da imbattuta nelle ultime quattro uscite tra Serie A e Women's Champions League, con tre vittorie consecutive in campionato che hanno consolidato il primato in classifica. Il netto 5-2 sulla Juventus e il 4-2 sull'AC Milan testimoniano la qualità offensiva di una rosa che sa fare male alle avversarie.

Le giallorosse vengono da una sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women's Champions League, ma in Serie A il rendimento è stato costante. La vittoria per 2-1 sul Napoli Femminile nell'ultimo turno di campionato conferma che la squadra mantiene la rotta anche nelle trasferte più complesse.

Per il Como, fermare la capolista tra le mura amiche significherebbe lanciare un segnale chiaro alle rivali e ridurre il distacco in classifica. Per la Roma, invece, portare a casa i tre punti rafforzerebbe ulteriormente il primato in un momento della stagione in cui la continuità è tutto.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Como, Selena Mazzantini non ha comunicato indisponibili o squalificate in vista di questo match. La formazione probabile non è ancora stata resa nota e sarà aggiornata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Roma, anche Gianpiero Piovani non ha diffuso indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. Le ultime informazioni sulla rosa a disposizione verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

Il Como ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di Serie A, segnando dodici gol e subendone otto. L'ultima uscita è stata il pareggio per 1-1 contro la Ternana Femminile, che ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi. Tra i risultati più significativi spicca la vittoria per 4-2 in casa della Juventus, seguita dal 4-1 sull'AC Milan.

La Roma presenta quattro risultati nelle ultime cinque partite tra Serie A e Women's Champions League: tre vittorie e due sconfitte. In campionato le giallorosse hanno vinto le ultime tre uscite, tra cui il 2-1 sul Napoli Femminile, il 2-5 sulla Juventus e il 4-2 sull'AC Milan. Le uniche sconfitte sono arrivate in Women's Champions League, contro Chelsea e Barcellona. Complessivamente, la Roma ha segnato tredici gol e ne ha subiti dieci nelle cinque partite considerate.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Calcio Como 1907 e Roma Femminile. Non è quindi possibile fornire un quadro storico degli scontri diretti tra le due formazioni.

Classifica

In Serie A Femminile la Roma occupa la prima posizione, mentre il Calcio Como 1907 si trova al terzo posto della classifica generale.