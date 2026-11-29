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Serie A - Game Week 13 30 nov 2026 - 14:45 Unipol Domus

Il tredicesimo turno di Serie A si chiude lunedì 30 novembre con Cagliari-Milan, in programma alla Unipol Domus. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45.

Il Milan di Ruben Amorim arriva a Cagliari dopo una settimana intensa. Giovedì in Europa League i rossoneri hanno ribaltato l'Olympiacos, da 0-2 a 4-2, con Hutchinson protagonista tra un gol e due assist.

La squadra è quarta in campionato e viene dal 5-1 al Frosinone. Cisse è tornato a segnare e Pulisic ha trovato la rete in Grecia. Resta da capire il recupero di Gonçalo Ramos, uscito all'intervallo ad Atene per un problema accusato nel primo tempo.

Il Cagliari di Fabio Pisacane vive un momento opposto. La squadra sarda è undicesima e ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato, l'ultima sabato 21 novembre in casa del Como per 2-0.

Per i sardi la sfida con i rossoneri è un'occasione per interrompere la serie negativa davanti al proprio pubblico. Il Milan ha già perso in casa contro il Cagliari nell'ultimo precedente, il 24 maggio scorso.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Il Cagliari di Fabio Pisacane deve fare a meno degli infortunati Mattia Felici, Harry Winks e Joseph Liteta. Non risultano squalificati. L'XI previsto vede Caprile in porta, con Ze Pedro, Deiola, Kofler e Romano in difesa, Grandu, Adopo e Fazzini a centrocampo, e Obert, Daniel Maldini e Mendy in avanti.

Il Milan di Ruben Amorim ha sette indisponibili: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric e Davide Bartesaghi. Non ci sono squalifiche. L'XI previsto comprende Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic e Gonçalo Ramos. Aggiorneremo le informazioni su assenti e formazioni più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, tutte di Serie A. L'ultima gara è la sconfitta per 2-0 in casa del Como, a cui si aggiungono il 2-1 con la Lazio e il 4-2 con la Roma. L'unico successo è l'1-0 al Frosinone. In totale i sardi hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 10.

Il Milan ha vinto quattro volte e perso una nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il 4-2 in casa dell'Olympiacos in Europa League, preceduto dal 5-1 al Frosinone e dal 2-1 sul campo del Genoa. Tre vittorie consecutive, dunque, dopo lo 0-2 contro il Ferencvaros. Il successo per 3-1 sull'Inter completa il quadro. Il bilancio è di 14 gol fatti e 7 subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 24 maggio 2026: in Serie A il Cagliari ha vinto 2-1 a San Siro contro il Milan. Nei cinque incontri del campione il Milan ha ottenuto due vittorie, il Cagliari una e ci sono stati due pareggi. I rossoneri hanno segnato 11 gol, i sardi 7.

Classifica

In classifica di Serie A il Milan occupa la quarta posizione, mentre il Cagliari è all'undicesimo posto.