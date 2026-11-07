Come guardare Brighton & Hove Albion-Brentford con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Il Brighton & Hove Albion ospita il Brentford all’American Express Community Stadium in una partita di Premier League che, a questo punto della stagione, ha un peso importante per entrambi i club.

La squadra di Fabian Hürzeler arriva in ottima forma dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Getafe in Conference League giovedì, la quinta partita consecutiva senza subire gol nella competizione. Il Brighton sta acquisendo slancio su più fronti e attualmente occupa il terzo posto nella classifica di Premier League.

Malick Yalcouyé ha deciso la partita in Spagna con un colpo di testa al 64° minuto, portando a quattro il suo bottino di reti stagionali. Il Brighton ha avuto il 61% di possesso palla contro un Getafe tenace e schierato con un blocco basso. Hürzeler ha elogiato la forza mentale della sua squadra, capace di conquistare il risultato in una serata europea impegnativa.

Il Brentford arriva all’Amex da settimo in classifica. La squadra di Keith Andrews ha mostrato un rendimento altalenante in campionato, ma a tratti convincente. Nell’ultima partita di Premier League ha battuto il Nottingham Forest per 2-0 e cercherà un risultato contro un Brighton che potrebbe risentire della stanchezza per la trasferta di giovedì a Madrid.

Andrews può contare su una rosa consolidata, anche se il mercato di gennaio del Brentford sta già facendo parlare di sé. Il club ha chiarito che il terzino sinistro El Hadji Malick Diouf non partirà nella finestra invernale, nonostante l’interesse di Chelsea e Liverpool riportato da alcune fonti, a conferma delle ambizioni del club del Gtech Community Stadium.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare Brighton-Brentford in diretta, compresi il canale TV, le informazioni sullo streaming e l’orario del calcio d’inizio.

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