Come guardare Bourg en Bresse Peronnas-Le Puy con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:45

Il Bourg en Bresse Peronnas ospita il Le Puy in una partita di Ligue 3 che ha un peso molto diverso per le due squadre. I padroni di casa sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, mentre gli ospiti puntano alla metà alta della classifica.

Il Bourg en Bresse ha faticato a trovare continuità in questa stagione e occupa il 18° posto nella classifica di Ligue 3. Le tre sconfitte subite nelle ultime quattro partite di campionato lo hanno lasciato senza slancio in vista di questo incontro.

Il Le Puy, sesto in classifica, è stato tra le squadre più affidabili del campionato. Le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite di Ligue 3 indicano che la squadra nutre ambizioni concrete in questa stagione.

I precedenti in casa favoriscono il Bourg en Bresse, ma il Le Puy arriva in un momento di forma migliore. In questa sfida, la differenza tra le attuali posizioni in classifica potrebbe rivelarsi decisiva.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare questa partita di Ligue 3, compresi l’orario d’inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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