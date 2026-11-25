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Conference League - Game Week 4 26 nov 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

Il Borac Banja Luka ospita l'Atalanta al Banja Luka Stadium, nella città bosniaca di Banja Luka, per la Conference League. Per la squadra di Maurizio Sarri è una trasferta europea in uno stadio complicato.

L'Atalanta arriva dal 4-4 contro l'Inter di domenica 22 novembre, una partita da otto gol in cui ha rimontato da 2-0, 3-1 e 4-2. Il pareggio è arrivato con un rigore di Kessie nel finale, dopo la doppietta di De Ketelaere. In campionato la squadra di Sarri è dodicesima.

Il Borac ha una guida diversa, quella di Vinko Marinovic, e un'ottima condizione in patria. Sabato 21 novembre ha battuto 4-0 lo Zeljeznicar in Premier League, il quarto successo nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

In Europa il bilancio dei bosniaci è meno brillante. Nell'ultimo turno di Conference League il Borac ha perso 2-0 contro il Mjaellby, e in classifica occupa il 21° posto.

L'Atalanta è 16ª nella stessa graduatoria, quindi pochi punti separano le due squadre. Ogni risultato pesa in una fase a girone unico in cui la posizione conta fino all'ultima giornata.

L'Atalanta ha inoltre pareggiato 1-1 con il Kairat Almaty nell'ultima gara europea. Una vittoria in Bosnia le darebbe un po' di respiro dopo il calo di inizio novembre.

Ecco tutte le informazioni su canali TV e live stream per seguire la sfida.

Notizie sulle squadre

Per il Borac Banja Luka, allenato da Vinko Marinovic, al momento non sono disponibili informazioni su probabile formazione, infortuni e squalifiche. Lo stesso vale per l'Atalanta di Maurizio Sarri, per cui non risultano indisponibili né una formazione ufficiale. Gli aggiornamenti verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Borac Banja Luka ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza pareggi. L'ultimo risultato è il 4-0 in casa dello Zeljeznicar in Premier League, dopo il 4-1 contro il Radnik Bijeljina. L'unico ko è il 2-0 subito dal Mjaellby in Conference League. In totale i bosniaci hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 5, con due successi per 2-0 e 4-2 a Zenica nel mezzo.

L'Atalanta ha una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultima partita è il 4-4 contro l'Inter in Serie A, preceduto dall'1-0 a Monza e dall'1-1 con il Kairat Almaty in Conference League. Nel mezzo c'è il 3-0 subito in casa dal Parma, mentre il 2-2 con la Fiorentina completa la serie. Gli orobici hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 10.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra Borac Banja Luka e Atalanta nei dati a disposizione, quindi non è possibile indicare un bilancio dei confronti diretti.

Classifica

Nella classifica di Conference League il Borac Banja Luka occupa il 21° posto, mentre l'Atalanta è 16ª.