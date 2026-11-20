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Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 09:00 Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito il canale e il link per abbonarsi.

Il Bologna ospita l'Udinese allo Stadio Renato Dell'Ara domenica 22 novembre 2026, in una sfida di Serie A che vede di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi.

I rossoblù arrivano all'appuntamento con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato, un rendimento che li ha proiettati in zona Europa. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è arrivata contro l'Inter, sconfitta per 3-1 che però non ha scalfito la solidità della squadra di Raffaele Palladino.

Dall'altra parte, l'Udinese attraversa un momento difficile: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con soli tre gol segnati e undici subiti. Il cambio in panchina con l'arrivo di Paolo Zanetti non ha ancora prodotto la svolta sperata, e i friulani si trovano ultimi in classifica.

Palladino dovrà fare a meno di alcuni elementi, ma ritrova Nicolò Cambiaghi, rientrato in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale. L'esterno si era messo in mostra nell'ultima gara prima della sosta, fornendo due assist contro il Parma.

Per l'Udinese, la situazione in attacco resta complicata anche per via delle voci su Artem Dovbyk, in prestito dal Bologna e ormai ai margini delle rotazioni di Palladino. Il tecnico ha confermato pubblicamente che l'ucraino non ha ancora la condizione per reggere novanta minuti.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Bologna-Udinese in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Bologna di Raffaele Palladino dovrà rinunciare a Emil Holm, Juan Miranda, Jay Enem, Lorenzo De Silvestri e Nicolò Cambiaghi, quest'ultimo recuperato in extremis dopo l'infortunio alla caviglia in Nazionale e tornato ad allenarsi in gruppo mercoledì 18 novembre. La formazione probabile prevede Skorupski in porta, con Theate, Darmian e Casale in difesa; a centrocampo Pobega, Heggem, Zortea e Ferguson, mentre in attacco spazio a Orsolini, Bernardeschi e Odgaard.

L'Udinese di Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Idrissa Gueye, David Alaba e Nicolò Bertola per infortunio. Il probabile undici friulano vede Okoye tra i pali, con Solet, Palma, Abankwah e Vojvoda nella linea difensiva; Piotrowski, Karlstroem e Kamara a centrocampo, con Davis, Ekkelenkamp e Zaniolo nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Bologna ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A, segnando dieci gol e subendone sette. L'ultimo risultato è la vittoria per 2-1 sul Parma, che consolida un momento di forma positivo. Nella striscia rientrano anche il successo per 4-2 in casa del Milan e la vittoria per 2-1 sul Monza, a dimostrazione della continuità di rendimento dei rossoblù.

L'Udinese ha invece ottenuto quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate, con soli tre gol segnati e undici incassati. Il pareggio a reti inviolate contro il Parma è l'unico punto conquistato in questo periodo. Le sconfitte contro Roma (5-2), Milan (2-0), Lecce (3-0) e Venezia (2-1) descrivono una squadra in evidente difficoltà.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due squadre si è disputato il 23 febbraio 2026 in Serie A, con il Bologna che si è imposto per 1-0 in casa. Nelle cinque sfide più recenti tra i due club, il Bologna ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, con l'Udinese che non è riuscita a vincere in questo periodo. Il precedente in trasferta più significativo per i friulani risale al novembre 2025, quando l'Udinese fu sconfitta 3-0 in casa propria.

Classifica

In Serie A, il Bologna occupa attualmente l'ottavo posto in classifica, mentre l'Udinese si trova al ventesimo e ultimo posto.