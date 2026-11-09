Come guardare BK Haecken FF contro Chelsea FC Women con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 4 10 nov 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

Il Chelsea FC Women si reca a Göteborg per affrontare il BK Häcken FF alla Nordic Wellness Arena nella Champions League femminile.

La squadra di Sonia Bompastor arriva in Svezia concentrata sul proprio cammino europeo e occupa il quarto posto nella classifica della Champions League femminile.

L'Häcken, allenato da Elena Sadiku, occupa il 16° posto nella competizione e avrà bisogno di una grande prestazione in casa per mettere in difficoltà un Chelsea in ottima forma su tutti i fronti.

La stagione nazionale del club svedese volge al termine e i suoi risultati recenti in Damallsvenskan sono stati abbastanza buoni. Il pareggio contro il Paris FC nell'ultima partita di Champions League, inoltre, ha dimostrato che può competere a questo livello.

Nell'ultima partita di WSL, il Chelsea ha pareggiato 1-1 con l'Everton Women, interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive che comprendeva il 6-0 inflitto al Charlton Athletic e il successo per 2-0 sulla Roma in Europa.

La squadra di Bompastor ha dimostrato di saper competere su più fronti e questa trasferta in Svezia rappresenta un'altra prova del suo valore in Champions League.

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su come seguire in diretta questa partita di Champions League femminile.

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