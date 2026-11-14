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Serie C
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Guarda Barletta contro Team Altamura in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Barletta vs Team Altamura
Barletta
Team Altamura
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Barletta e Team Altamura, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Barletta-Team Altamura sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in tempo reale.

Il Barletta ospita il Team Altamura nel Girone C di Serie C, un derby pugliese che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni in una fase della stagione in cui ogni risultato pesa.

I biancorossi di casa arrivano a questo appuntamento quindicesimi in classifica, una posizione che richiede risposte concrete. Il Barletta ha però mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, con la vittoria per 1-0 contro il Foggia a rappresentare il risultato più recente e incoraggiante.

Il Team Altamura occupa il dodicesimo posto e porta in dote un rendimento altalenante. I pugliesi ospiti vengono dal pareggio per 2-2 contro la Cavese nell'ultima uscita, un risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita nelle settimane precedenti.

Tra le due squadre esiste una rivalità radicata nel calcio pugliese, con i precedenti che raccontano di incontri equilibrati e combattuti. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per consolidare la propria posizione in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Barletta non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Team Altamura: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

CAV
D1-1
PIC
V1-0
SCA
S1-0
MON
D0-0
FOG
V0-1
Gol segnato (subito)
3/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ALT

ALT - Forma

CAT
S0-3
COS
V1-3
POT
D2-2
SOR
V1-2
CAV
D2-2
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barletta ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Foggia, preceduta dallo 0-0 contro il Monopoli. In precedenza i biancorossi avevano battuto l'AZ Picerno per 1-0, pareggiato 1-1 contro la Cavese e perso 1-0 contro la Scafatese. Nelle cinque gare considerate, il Barletta ha segnato tre reti e ne ha subite tre.

Il Team Altamura mostra un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Cavese, preceduto dalla vittoria per 1-2 in casa del Sorrento. I pugliesi avevano anche battuto il Cosenza per 1-3 in trasferta, mentre la sconfitta più netta del periodo è arrivata contro il Catania per 0-3. Nelle cinque partite, il Team Altamura ha segnato otto reti e ne ha subite dieci.

Precedenti

Testa a testa

BarlettaPareggioTeam Altamura
1
1
2
Serie D
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
2
Barletta badge
Barletta
BAR
1
FIN
Serie D
Barletta badge
Barletta
BAR
0
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
2
FIN
Serie D
Barletta badge
Barletta
BAR
1
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
0
FIN
Serie D
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
0
Barletta badge
Barletta
BAR
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2024, quando il Team Altamura si impose per 2-1 in casa in Serie D. Analizzando i quattro incroci disponibili, il bilancio vede due vittorie per il Team Altamura contro una del Barletta, con un pareggio a completare il quadro; le due squadre hanno prodotto complessivamente otto reti nei confronti disputati.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
147521911+826
V
D
D
D
D
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
146172423+119
S
D
V
V
S
11
CasaranoCasaranoCAS
145361822-418
V
S
D
V
S
12
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
14
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
15
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
17
FoggiaFoggiaFOG
144371519-415
S
S
D
V
S
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Team Altamura si trova al dodicesimo posto.

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