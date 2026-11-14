Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Barletta-Team Altamura sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in tempo reale.
Il Barletta ospita il Team Altamura nel Girone C di Serie C, un derby pugliese che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni in una fase della stagione in cui ogni risultato pesa.
I biancorossi di casa arrivano a questo appuntamento quindicesimi in classifica, una posizione che richiede risposte concrete. Il Barletta ha però mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, con la vittoria per 1-0 contro il Foggia a rappresentare il risultato più recente e incoraggiante.
Il Team Altamura occupa il dodicesimo posto e porta in dote un rendimento altalenante. I pugliesi ospiti vengono dal pareggio per 2-2 contro la Cavese nell'ultima uscita, un risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita nelle settimane precedenti.
Tra le due squadre esiste una rivalità radicata nel calcio pugliese, con i precedenti che raccontano di incontri equilibrati e combattuti. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per consolidare la propria posizione in classifica.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Barletta non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per il Team Altamura: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Barletta ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Foggia, preceduta dallo 0-0 contro il Monopoli. In precedenza i biancorossi avevano battuto l'AZ Picerno per 1-0, pareggiato 1-1 contro la Cavese e perso 1-0 contro la Scafatese. Nelle cinque gare considerate, il Barletta ha segnato tre reti e ne ha subite tre.
Il Team Altamura mostra un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Cavese, preceduto dalla vittoria per 1-2 in casa del Sorrento. I pugliesi avevano anche battuto il Cosenza per 1-3 in trasferta, mentre la sconfitta più netta del periodo è arrivata contro il Catania per 0-3. Nelle cinque partite, il Team Altamura ha segnato otto reti e ne ha subite dieci.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2024, quando il Team Altamura si impose per 2-1 in casa in Serie D. Analizzando i quattro incroci disponibili, il bilancio vede due vittorie per il Team Altamura contro una del Barletta, con un pareggio a completare il quadro; le due squadre hanno prodotto complessivamente otto reti nei confronti disputati.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|2
|1
|35
|18
|+17
|32
V
V
D
V
V
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|13
|7
|1
|5
|26
|13
|+13
|22
V
S
V
S
V
|4
|13
|5
|6
|2
|22
|17
|+5
|21
V
D
S
V
D
|5
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|6
|13
|5
|5
|3
|13
|9
|+4
|20
D
D
V
V
S
|7
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|8
|13
|5
|5
|3
|17
|15
|+2
|20
V
S
D
D
V
|9
|13
|6
|2
|5
|16
|15
|+1
|20
S
S
D
D
S
|10
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|11
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|12
|13
|4
|4
|5
|23
|22
|+1
|16
D
S
S
V
D
|13
|13
|4
|4
|5
|13
|19
|-6
|16
D
V
D
V
S
|14
|13
|5
|1
|7
|17
|29
|-12
|16
V
V
S
V
S
|15
|13
|3
|6
|4
|15
|17
|-2
|15
S
D
S
D
D
|16
|13
|3
|6
|4
|14
|16
|-2
|15
V
D
S
V
D
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|13
|2
|6
|5
|14
|21
|-7
|12
S
D
D
S
V
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|23
|-13
|10
D
V
D
S
V
|20
|13
|1
|4
|8
|12
|21
|-9
|1
S
S
S
D
S
Nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Team Altamura si trova al dodicesimo posto.