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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 11:30

Barletta-Team Altamura sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in tempo reale.

Il Barletta ospita il Team Altamura nel Girone C di Serie C, un derby pugliese che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni in una fase della stagione in cui ogni risultato pesa.

I biancorossi di casa arrivano a questo appuntamento quindicesimi in classifica, una posizione che richiede risposte concrete. Il Barletta ha però mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, con la vittoria per 1-0 contro il Foggia a rappresentare il risultato più recente e incoraggiante.

Il Team Altamura occupa il dodicesimo posto e porta in dote un rendimento altalenante. I pugliesi ospiti vengono dal pareggio per 2-2 contro la Cavese nell'ultima uscita, un risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita nelle settimane precedenti.

Tra le due squadre esiste una rivalità radicata nel calcio pugliese, con i precedenti che raccontano di incontri equilibrati e combattuti. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per consolidare la propria posizione in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Barletta non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Team Altamura: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Barletta ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Foggia, preceduta dallo 0-0 contro il Monopoli. In precedenza i biancorossi avevano battuto l'AZ Picerno per 1-0, pareggiato 1-1 contro la Cavese e perso 1-0 contro la Scafatese. Nelle cinque gare considerate, il Barletta ha segnato tre reti e ne ha subite tre.

Il Team Altamura mostra un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Cavese, preceduto dalla vittoria per 1-2 in casa del Sorrento. I pugliesi avevano anche battuto il Cosenza per 1-3 in trasferta, mentre la sconfitta più netta del periodo è arrivata contro il Catania per 0-3. Nelle cinque partite, il Team Altamura ha segnato otto reti e ne ha subite dieci.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2024, quando il Team Altamura si impose per 2-1 in casa in Serie D. Analizzando i quattro incroci disponibili, il bilancio vede due vittorie per il Team Altamura contro una del Barletta, con un pareggio a completare il quadro; le due squadre hanno prodotto complessivamente otto reti nei confronti disputati.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Team Altamura si trova al dodicesimo posto.