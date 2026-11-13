Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoBari
team-logoFoggia
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda Bari contro Foggia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Bari vs Foggia
Bari
Foggia
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Bari e Foggia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
VPN sicura e ultraveloce
Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
Indirizzo IP dedicato
Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 14

Bari-Foggia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

Il Bari ospita il Foggia in un derby di Serie C che mette di fronte due squadre con situazioni di classifica molto diverse. I biancorossi occupano il secondo posto nel Girone C e puntano a ridurre il distacco dalla vetta, mentre i rossoneri cercano punti per uscire dalla zona calda della classifica.

Il Bari arriva a questo appuntamento dopo quattro pareggi nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra di casa non riesce a trovare continuità di vittorie: l'unico successo nel periodo è arrivato per 2-0 contro il Giugliano, mentre l'ultima uscita si è chiusa sull'1-1 contro l'AZ Picerno.

Il Foggia, sedicesimo in classifica, viene invece da un momento complicato. I rossoneri hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con la sconfitta per 1-0 contro il Barletta come risultato più recente.

Il derby pugliese aggiunge peso specifico a una sfida già carica di significato. Per il Bari è l'occasione di tornare ai tre punti e tenere vive le ambizioni di promozione diretta. Per il Foggia, invece, si tratta di una trasferta difficile ma da affrontare con la consapevolezza che i punti in palio sono preziosi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Foggia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Bari non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Foggia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

GIU
V2-0
CRO
D0-0
CAS
D1-1
SCA
D1-1
PIC
D1-1
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FOG

FOG - Forma

POT
S1-3
GIU
S3-1
CAV
V1-0
CAS
D2-2
BAR
S0-1
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Bari ha registrato nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, quattro pareggi e nessuna sconfitta. I biancorossi vengono dall'1-1 contro l'AZ Picerno, preceduto dai pareggi con Scafatese (1-1), Casertana (1-1) e Crotone (0-0). L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-0 contro il Giugliano. Nelle cinque gare considerate, il Bari ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

Il Foggia ha totalizzato nelle ultime cinque uscite una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Barletta, mentre il pareggio per 2-2 contro il Casarano e la vittoria per 1-0 in trasferta contro la Cavese sono gli altri risultati degni di nota. I rossoneri hanno segnato cinque reti e ne hanno subite sette in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

BariPareggioFoggia
2
2
1
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
2
Bari badge
Bari
BAR
2
FIN
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
1
Foggia badge
Foggia
FOG
1
FIN
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
3
Foggia badge
Foggia
FOG
1
FIN
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
1
Foggia badge
Foggia
FOG
0
FIN
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
1
Bari badge
Bari
BAR
0
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando Foggia e Bari si divisero la posta con un 2-2 in Serie C. Analizzando i cinque incroci disponibili, il Bari ha conquistato due vittorie contro una del Foggia, con due pareggi a completare il quadro. Le due formazioni si sono affrontate più volte nella stagione 2020-21, con il Bari che si impose in due occasioni per 1-0 e 3-1.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
13652169+723
D
D
D
D
V
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
136162320+319
D
V
V
S
S
11
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
12
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
13
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
14
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
15
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
16
FoggiaFoggiaFOG
134361316-315
S
D
V
S
S
17
CasaranoCasaranoCAS
134361521-615
S
D
V
S
D
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa attualmente il secondo posto mentre il Foggia si trova al sedicesimo posto.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google