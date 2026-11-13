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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 11:30

Bari-Foggia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

Il Bari ospita il Foggia in un derby di Serie C che mette di fronte due squadre con situazioni di classifica molto diverse. I biancorossi occupano il secondo posto nel Girone C e puntano a ridurre il distacco dalla vetta, mentre i rossoneri cercano punti per uscire dalla zona calda della classifica.

Il Bari arriva a questo appuntamento dopo quattro pareggi nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra di casa non riesce a trovare continuità di vittorie: l'unico successo nel periodo è arrivato per 2-0 contro il Giugliano, mentre l'ultima uscita si è chiusa sull'1-1 contro l'AZ Picerno.

Il Foggia, sedicesimo in classifica, viene invece da un momento complicato. I rossoneri hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con la sconfitta per 1-0 contro il Barletta come risultato più recente.

Il derby pugliese aggiunge peso specifico a una sfida già carica di significato. Per il Bari è l'occasione di tornare ai tre punti e tenere vive le ambizioni di promozione diretta. Per il Foggia, invece, si tratta di una trasferta difficile ma da affrontare con la consapevolezza che i punti in palio sono preziosi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Foggia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Bari non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Foggia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Bari ha registrato nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, quattro pareggi e nessuna sconfitta. I biancorossi vengono dall'1-1 contro l'AZ Picerno, preceduto dai pareggi con Scafatese (1-1), Casertana (1-1) e Crotone (0-0). L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-0 contro il Giugliano. Nelle cinque gare considerate, il Bari ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

Il Foggia ha totalizzato nelle ultime cinque uscite una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Barletta, mentre il pareggio per 2-2 contro il Casarano e la vittoria per 1-0 in trasferta contro la Cavese sono gli altri risultati degni di nota. I rossoneri hanno segnato cinque reti e ne hanno subite sette in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando Foggia e Bari si divisero la posta con un 2-2 in Serie C. Analizzando i cinque incroci disponibili, il Bari ha conquistato due vittorie contro una del Foggia, con due pareggi a completare il quadro. Le due formazioni si sono affrontate più volte nella stagione 2020-21, con il Bari che si impose in due occasioni per 1-0 e 3-1.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa attualmente il secondo posto mentre il Foggia si trova al sedicesimo posto.