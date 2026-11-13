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Bari-Foggia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.
Il Bari ospita il Foggia in un derby di Serie C che mette di fronte due squadre con situazioni di classifica molto diverse. I biancorossi occupano il secondo posto nel Girone C e puntano a ridurre il distacco dalla vetta, mentre i rossoneri cercano punti per uscire dalla zona calda della classifica.
Il Bari arriva a questo appuntamento dopo quattro pareggi nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra di casa non riesce a trovare continuità di vittorie: l'unico successo nel periodo è arrivato per 2-0 contro il Giugliano, mentre l'ultima uscita si è chiusa sull'1-1 contro l'AZ Picerno.
Il Foggia, sedicesimo in classifica, viene invece da un momento complicato. I rossoneri hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con la sconfitta per 1-0 contro il Barletta come risultato più recente.
Il derby pugliese aggiunge peso specifico a una sfida già carica di significato. Per il Bari è l'occasione di tornare ai tre punti e tenere vive le ambizioni di promozione diretta. Per il Foggia, invece, si tratta di una trasferta difficile ma da affrontare con la consapevolezza che i punti in palio sono preziosi.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Foggia in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Bari non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per il Foggia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Bari ha registrato nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, quattro pareggi e nessuna sconfitta. I biancorossi vengono dall'1-1 contro l'AZ Picerno, preceduto dai pareggi con Scafatese (1-1), Casertana (1-1) e Crotone (0-0). L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-0 contro il Giugliano. Nelle cinque gare considerate, il Bari ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.
Il Foggia ha totalizzato nelle ultime cinque uscite una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Barletta, mentre il pareggio per 2-2 contro il Casarano e la vittoria per 1-0 in trasferta contro la Cavese sono gli altri risultati degni di nota. I rossoneri hanno segnato cinque reti e ne hanno subite sette in questo periodo.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando Foggia e Bari si divisero la posta con un 2-2 in Serie C. Analizzando i cinque incroci disponibili, il Bari ha conquistato due vittorie contro una del Foggia, con due pareggi a completare il quadro. Le due formazioni si sono affrontate più volte nella stagione 2020-21, con il Bari che si impose in due occasioni per 1-0 e 3-1.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|2
|1
|35
|18
|+17
|32
V
V
D
V
V
|2
|13
|6
|5
|2
|16
|9
|+7
|23
D
D
D
D
V
|3
|13
|7
|1
|5
|26
|13
|+13
|22
V
S
V
S
V
|4
|13
|5
|6
|2
|22
|17
|+5
|21
V
D
S
V
D
|5
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|6
|13
|5
|5
|3
|13
|9
|+4
|20
D
D
V
V
S
|7
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|8
|13
|5
|5
|3
|17
|15
|+2
|20
V
S
D
D
V
|9
|13
|6
|2
|5
|16
|15
|+1
|20
S
S
D
D
S
|10
|13
|6
|1
|6
|23
|20
|+3
|19
D
V
V
S
S
|11
|13
|4
|4
|5
|23
|22
|+1
|16
D
S
S
V
D
|12
|13
|4
|4
|5
|13
|19
|-6
|16
D
V
D
V
S
|13
|13
|5
|1
|7
|17
|29
|-12
|16
V
V
S
V
S
|14
|13
|3
|6
|4
|15
|17
|-2
|15
S
D
S
D
D
|15
|13
|3
|6
|4
|14
|16
|-2
|15
V
D
S
V
D
|16
|13
|4
|3
|6
|13
|16
|-3
|15
S
D
V
S
S
|17
|13
|4
|3
|6
|15
|21
|-6
|15
S
D
V
S
D
|18
|13
|2
|6
|5
|14
|21
|-7
|12
S
D
D
S
V
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|23
|-13
|10
D
V
D
S
V
|20
|13
|1
|4
|8
|12
|21
|-9
|1
S
S
S
D
S
Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa attualmente il secondo posto mentre il Foggia si trova al sedicesimo posto.