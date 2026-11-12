Come vedere Barcellona-Arsenal femminile con una VPN
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Presentazione della partita
Il Barcellona ospita l'Arsenal femminile all'Estadi Johan Cruyff in UEFA Women's Champions League. La sfida tra due dei club più forti d'Europa si preannuncia un vero banco di prova per le ambizioni europee dell'Arsenal.
Il Barcellona di Pere Romeu arriva all'appuntamento in grande forma. Le quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra Liga F e Women's Champions League raccontano di una squadra che gioca ad alto livello: tra i risultati recenti figurano il 5-1 sul Madrid Femenino e l'8-0 contro l'HB Køge.
L'Arsenal si presenta alla sfida con un entusiasmo crescente. La squadra di Renee Slegers ha vinto tre delle ultime cinque partite, tra cui il 3-0 sullo SL Benfica in Champions League e il 2-1 in WSL sul campo del Liverpool FC Women lo scorso fine settimana.
Nella classifica della Women's Champions League, il Barcellona è in testa mentre l'Arsenal occupa il quinto posto: una situazione che rende la sfida particolarmente importante per entrambe, intenzionate a definire la propria posizione nella competizione.
Nell'ultimo confronto tra le due squadre in questa competizione, nel maggio 2025, l'Arsenal ha vinto 1-0. Il Barcellona vorrà riaffermare la propria forza in casa.
Formazioni Barcellona - Arsenal Women
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- P. Romeu
- R. Slegers