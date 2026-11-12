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Women's Champions League
team-logoBarcellona
Estadi Johan Cruyff
team-logoArsenal Women
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Guarda Barcellona-Arsenal femminile in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Barcellona vs Arsenal Women
Barcellona
Arsenal Women
Women's Champions League

Tutto quello che c'è da sapere per vedere oggi in diretta Barcellona-Arsenal femminile in Champions League femminile.

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Presentazione della partita

crest
Women's Champions League - Game Week 4
Estadi Johan Cruyff

Il Barcellona ospita l'Arsenal femminile all'Estadi Johan Cruyff in UEFA Women's Champions League. La sfida tra due dei club più forti d'Europa si preannuncia un vero banco di prova per le ambizioni europee dell'Arsenal.

Il Barcellona di Pere Romeu arriva all'appuntamento in grande forma. Le quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra Liga F e Women's Champions League raccontano di una squadra che gioca ad alto livello: tra i risultati recenti figurano il 5-1 sul Madrid Femenino e l'8-0 contro l'HB Køge.

L'Arsenal si presenta alla sfida con un entusiasmo crescente. La squadra di Renee Slegers ha vinto tre delle ultime cinque partite, tra cui il 3-0 sullo SL Benfica in Champions League e il 2-1 in WSL sul campo del Liverpool FC Women lo scorso fine settimana.

Nella classifica della Women's Champions League, il Barcellona è in testa mentre l'Arsenal occupa il quinto posto: una situazione che rende la sfida particolarmente importante per entrambe, intenzionate a definire la propria posizione nella competizione.

Nell'ultimo confronto tra le due squadre in questa competizione, nel maggio 2025, l'Arsenal ha vinto 1-0. Il Barcellona vorrà riaffermare la propria forza in casa.

Formazioni Barcellona - Arsenal Women

4-3-3
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
4-2-3-1
team-logoC. Collteam-logoR. van Astenteam-logoE. Brugtsteam-logoA. CamaraI. ParedesI. Paredesteam-logoS. Schertenleibteam-logoC. SerrajordiP. GuijarroP. GuijarroE. PajorE. PajorC. HansenC. Hansenteam-logoC. PinaM. RodriguezM. RodriguezT. HindsT. HindsS. CatleyS. CatleyE. FoxE. FoxL. WilliamsonL. WilliamsonG. StanwayG. StanwayC. FoordC. FoordF. MaanumF. MaanumL. BaumL. BaumK. LittleK. LittleA. RussoA. Russo
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
4-3-3
Barcellona

Formazione titolare

Arsenal Women

Panchina

Allenatore

  • P. Romeu
  • R. Slegers

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