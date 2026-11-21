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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 11:30

AZ Picerno e Giugliano si affrontano nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente pressanti in classifica.

Il Picerno arriva all'appuntamento da decima forza del girone, reduce da una sconfitta per 3-1 contro il Casarano nell'ultimo turno. Un passo falso che ha interrotto un momento di relativa stabilità per i lucani.

Il Giugliano, sedicesimo in classifica, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. I campani vengono da una sconfitta per 2-3 contro il Savoia nell'ultimo impegno di campionato.

Le due squadre si conoscono bene: i precedenti in Serie C raccontano di sfide equilibrate, con il Picerno che ha spesso saputo fare la differenza nei momenti decisivi.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vederla in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AZ Picerno non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società in prossimità del fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Giugliano: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della rosa o alle assenze. Le ultime notizie sulle scelte del tecnico saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'AZ Picerno ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I lucani vengono dalla sconfitta per 3-1 contro il Casarano, dopo il pareggio per 1-1 con il Bari. Da segnalare la vittoria esterna per 1-2 sul campo della Cavese e il netto 3-0 rifilato alla Salernitana. In cinque gare, il Picerno ha segnato sei reti e ne ha subite sei.

Il Giugliano presenta un ruolino di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla sconfitta per 2-3 contro il Savoia, dopo il successo per 0-1 sul Crotone. Nel periodo spicca la pesante sconfitta per 6-0 contro il Catania. In cinque gare, il Giugliano ha segnato sei reti e ne ha concesse undici.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 12 gennaio 2026 in Serie C, quando il Giugliano ospitò il Picerno perdendo per 0-1. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, tutti in Serie C, il bilancio è di due vittorie per il Picerno, una per il Giugliano e due pareggi. Il Giugliano aveva vinto per 1-3 in trasferta nell'ottobre 2024, mentre il Picerno si è imposto per 2-0 nel marzo 2025.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, l'AZ Picerno occupa la decima posizione mentre il Giugliano è sedicesimo.