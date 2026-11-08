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Serie C - Game Week 13 9 nov 2026 - 14:45

AZ Picerno-Bari è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

L'AZ Picerno ospita il Bari nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti e momenti di forma molto diversi.

I lucani arrivano a questo appuntamento dopo una striscia difficile: tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato avevano messo pressione sulla squadra, ma la vittoria per 3-0 sulla Salernitana e il più recente successo per 2-1 in casa della Cavese hanno ridato fiato all'ambiente. Il Picerno sa che ogni punto conta per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Il Bari, secondo in classifica, arriva da un momento di stabilità complessiva, pur avendo raccolto tre pareggi nelle ultime tre uscite. I biancorossi hanno fermato la Scafatese sull'1-1, pareggiato 1-1 con la Casertana e diviso la posta per 0-0 contro il Crotone. La vetta è ancora a portata, ma la continuità di risultati piena tarda ad arrivare.

Per il Picerno si tratta di una partita da affrontare con coraggio davanti al proprio pubblico, contro un avversario che ha le ambizioni e la qualità per puntare alla promozione diretta. Per il Bari, invece, è il momento di tornare a vincere e non perdere ulteriore terreno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AZ Picerno-Bari in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AZ Picerno non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Bari: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra, alle assenze o ai diffidati. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

L'AZ Picerno presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 in casa della Cavese, preceduta dal netto 3-0 rifilato alla Salernitana. In precedenza i lucani avevano perso contro il Barletta per 1-0, contro il Cosenza per 2-1 e contro il Potenza per 4-2. Nelle cinque partite considerate, il Picerno ha segnato nove reti e ne ha subite dieci.

Il Bari arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro la Scafatese, preceduto dal pareggio per 1-1 con la Casertana e dallo 0-0 contro il Crotone. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-0 contro il Giugliano, l'unica sconfitta per 2-1 contro la Salernitana. Nelle cinque partite il Bari ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando il Bari si impose per 1-0 in casa propria in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il Bari ha vinto quattro volte e l'AZ Picerno non è mai riuscito a imporsi, con un solo pareggio per 0-0 registrato in Serie D nel maggio 2019. I biancorossi hanno dimostrato una netta supremazia negli scontri diretti, vincendo anche in trasferta nel settembre 2021 per 0-1.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, l'AZ Picerno occupa la settima posizione mentre il Bari si trova al secondo posto.