Serie B - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino-Pisa sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino va in scena una sfida di Serie B tra i campani di Alessandro Nesta e il Pisa guidato da Paolo Bianco, due squadre che arrivano a questo appuntamento con traiettorie di stagione ben distinte.

L'Avellino attraversa un momento di discontinuità. Dopo il netto 4-1 rifilato alla Sampdoria, i campani hanno raccolto solo due punti nelle tre uscite successive, inclusa la sconfitta per 0-1 contro il Calcio Padova e il pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella. Nesta deve ritrovare solidità per non perdere contatto con la zona alta della classifica.

Il Pisa arriva ad Avellino in un momento di forma decisamente più convincente. I nerazzurri hanno vinto due delle ultime quattro gare di campionato, battendo il LR Vicenza per 3-0 e la Cremonese per 3-1, prima di pareggiare 1-1 contro l'Hellas Verona e 3-3 contro il Palermo nell'ultimo turno.

Paolo Bianco può contare su una squadra che produce gol con continuità e che occupa una posizione in classifica che la proietta nell'area che conta. La trasferta in Campania rappresenta un banco di prova importante per confermare le ambizioni stagionali.

Per l'Avellino, invece, questa partita vale molto. I campani hanno bisogno di una risposta concreta dopo un periodo altalenante, e il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per rilanciare le proprie ambizioni play-off.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Avellino, Alessandro Nesta non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né segnalato infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulla probabile formazione saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Pisa, Paolo Bianco non ha reso nota la probabile formazione né la lista degli indisponibili. Ulteriori informazioni arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Avellino ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I campani vengono dal pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella, preceduto dalla sconfitta per 0-1 contro il Calcio Padova. In questo periodo la squadra di Nesta ha segnato sette reti e ne ha subite cinque, con un rendimento che alterna buone prove a passi falsi.

Il Pisa presenta nelle ultime cinque uscite complessive un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I nerazzurri hanno vinto contro LR Vicenza per 3-0 e contro la Cremonese per 3-1, prima di pareggiare 1-1 con l'Hellas Verona e 3-3 con il Palermo nell'ultimo turno di campionato. In totale la squadra di Bianco ha segnato dieci gol e ne ha incassati otto nel periodo considerato, con un attacco che si conferma tra i più prolifici del torneo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2017 in Serie B, quando il Pisa ospitò l'Avellino perdendo per 0-1. Guardando ai cinque incroci disponibili, l'Avellino ha ottenuto tre vittorie contro una del Pisa, con un pareggio a completare il quadro, anche se tutti questi precedenti risalgono a stagioni lontane tra Serie B e Serie C.

Classifica

In Serie B, l'Avellino si trova in una posizione che lo colloca a ridosso della zona play-off, con la necessità di muovere punti per consolidare le proprie ambizioni di promozione. Il Pisa occupa il sesto posto e punta con convinzione a restare agganciato alle squadre che contano per la promozione diretta o i play-off.

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