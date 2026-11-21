Avellino-Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in live streaming e in TV.

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Serie B - Game Week 12 22 nov 2026 - 09:00 Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino e Mantova si affrontano allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre separate da soli tre punti in classifica.

I campani di Alessandro Nesta arrivano all'appuntamento dopo un pareggio per 1-1 contro il Benevento, risultato che ha interrotto una serie positiva. La vittoria per 2-0 sul Pisa, ottenuta qualche giornata fa, resta il segnale più incoraggiante del recente percorso dell'Avellino.

Il Mantova di Francesco Modesto occupa la quarta posizione in classifica e si presenta al Partenio dopo aver fermato il Hellas Verona sullo 0-0 nell'ultimo turno. Gli ospiti cercano continuità dopo un avvio di stagione convincente.

Lo scontro diretto più recente tra le due formazioni risale all'aprile 2026, quando il Mantova ospitò l'Avellino e uscì sconfitto per 0-2: un precedente che alimenta la voglia di riscatto dei lombardi in trasferta.

Per entrambe le squadre si tratta di un appuntamento importante nella corsa alle posizioni di vertice. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Avellino, Alessandro Nesta non ha ancora reso nota la formazione probabile. Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortunati o squalificati: eventuali aggiornamenti saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

In casa Mantova, Francesco Modesto non ha diffuso indicazioni sulla formazione titolare. Anche sul fronte degli indisponibili non risultano dati ufficiali: ulteriori dettagli verranno aggiunti nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Avellino ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I biancoverdi hanno battuto il Pisa per 2-0 e hanno pareggiato tre volte, contro Benevento, Virtus Entella e Cesena, tutte per 1-1. L'unica sconfitta è arrivata contro il Calcio Padova per 0-1. In cinque partite la squadra di Nesta ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro.

Il Mantova ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli ospiti hanno vinto in trasferta contro la Virtus Entella per 0-1 e hanno pareggiato con Hellas Verona e Modena. Le sconfitte sono arrivate contro Cremonese (0-2) e Palermo (0-2). In cinque partite il Mantova ha segnato due gol e ne ha concessi sei.

Precedenti

Il confronto più recente tra Avellino e Mantova risale all'aprile 2026 in Serie B, quando il Mantova ospitò i campani e perse per 0-2. Nella sfida d'andata della stessa stagione, disputata nell'ottobre 2025 ad Avellino, le due squadre si divisero la posta con uno 0-0. Considerando i cinque precedenti disponibili, l'Avellino conta due vittorie contro una del Mantova, con due pareggi.

Classifica

In Serie B, l'Avellino occupa attualmente la settima posizione, mentre il Mantova si trova al quarto posto in classifica.