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Serie C - Game Week 14 25 nov 2026 - 08:30

L'Audace Cerignola ospita l'Inter U23 nel Girone C di Serie C. Una sfida tra due squadre che cercano continuità in una classifica ancora molto corta.

I gialloblu arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Barletta. Il risultato ha fermato la squadra pugliese dopo il pesante 4-1 subito dalla Scafatese due turni prima.

Il Cerignola occupa il nono posto e ha alternato prove convincenti, come il 4-0 al Savoia, a passi falsi in casa del Monopoli. La regolarità resta il punto da ritrovare.

L'Inter U23 si presenta con più fiducia. La squadra nerazzurra ha battuto il Potenza per 2-1 e ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato.

Il successo sulla capolista è arrivato dopo il 1-0 alla Salernitana e consolida il sesto posto. Per i ragazzi di Inzaghi junior la zona playoff è un obiettivo concreto.

Il Cerignola cercherà di far valere il fattore campo, l'Inter U23 di confermare un momento positivo. Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Audace Cerignola non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per l'Inter U23, per cui non risultano dati confermati su indisponibili o possibile undici titolare. Le novità arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Audace Cerignola ha un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Barletta, preceduto dal 4-1 subito dalla Scafatese. In mezzo ci sono l'1-0 al Catania, lo 0-2 casalingo o in trasferta contro il Monopoli e il 4-0 al Savoia. In totale i gialloblu hanno segnato sette reti e ne hanno subite sette.

L'Inter U23 ha invece tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo match è il 2-1 sul Potenza, dopo l'1-0 alla Salernitana e il 2-1 alla Scafatese. Completano il quadro la sconfitta per 1-0 a Cosenza e l'1-1 con il Sorrento. Il bilancio è di sei gol segnati e quattro subiti.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Audace Cerignola e Inter U23.

Classifica

Nel Girone C di Serie C l'Audace Cerignola occupa il nono posto, mentre l'Inter U23 è al sesto.