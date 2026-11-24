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L'Audace Cerignola ospita l'Inter U23 nel Girone C di Serie C. Una sfida tra due squadre che cercano continuità in una classifica ancora molto corta.
I gialloblu arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Barletta. Il risultato ha fermato la squadra pugliese dopo il pesante 4-1 subito dalla Scafatese due turni prima.
Il Cerignola occupa il nono posto e ha alternato prove convincenti, come il 4-0 al Savoia, a passi falsi in casa del Monopoli. La regolarità resta il punto da ritrovare.
L'Inter U23 si presenta con più fiducia. La squadra nerazzurra ha battuto il Potenza per 2-1 e ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato.
Il successo sulla capolista è arrivato dopo il 1-0 alla Salernitana e consolida il sesto posto. Per i ragazzi di Inzaghi junior la zona playoff è un obiettivo concreto.
Il Cerignola cercherà di far valere il fattore campo, l'Inter U23 di confermare un momento positivo. Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'Audace Cerignola non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Lo stesso vale per l'Inter U23, per cui non risultano dati confermati su indisponibili o possibile undici titolare. Le novità arriveranno a ridosso della partita.
Stato di forma
L'Audace Cerignola ha un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Barletta, preceduto dal 4-1 subito dalla Scafatese. In mezzo ci sono l'1-0 al Catania, lo 0-2 casalingo o in trasferta contro il Monopoli e il 4-0 al Savoia. In totale i gialloblu hanno segnato sette reti e ne hanno subite sette.
L'Inter U23 ha invece tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo match è il 2-1 sul Potenza, dopo l'1-0 alla Salernitana e il 2-1 alla Scafatese. Completano il quadro la sconfitta per 1-0 a Cosenza e l'1-1 con il Sorrento. Il bilancio è di sei gol segnati e quattro subiti.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Audace Cerignola e Inter U23.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|2
|2
|40
|20
|+20
|35
S
V
V
V
D
|2
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|+8
|27
D
V
D
D
D
|3
|15
|6
|6
|3
|24
|22
|+2
|24
V
S
V
D
S
|4
|15
|7
|2
|6
|26
|14
|+12
|23
D
S
V
S
V
|5
|15
|6
|5
|4
|15
|11
|+4
|23
V
S
D
D
V
|6
|14
|7
|2
|5
|24
|21
|+3
|23
V
V
S
V
D
|7
|15
|7
|2
|6
|19
|18
|+1
|23
S
V
S
S
D
|8
|15
|7
|1
|7
|28
|25
|+3
|22
V
S
D
V
V
|9
|14
|6
|3
|5
|21
|16
|+5
|21
D
S
V
S
V
|10
|15
|5
|6
|4
|20
|19
|+1
|21
D
S
V
S
D
|11
|15
|5
|4
|6
|24
|23
|+1
|19
S
V
D
S
S
|12
|15
|4
|7
|4
|17
|17
|0
|19
D
V
V
D
S
|13
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
D
V
S
D
S
|14
|15
|5
|4
|6
|19
|23
|-4
|19
D
V
S
D
V
|15
|15
|4
|6
|5
|19
|24
|-5
|18
V
V
S
D
D
|16
|15
|4
|5
|6
|14
|22
|-8
|17
D
S
D
V
D
|17
|15
|4
|4
|7
|13
|24
|-11
|16
V
V
D
V
D
|18
|15
|5
|1
|9
|21
|36
|-15
|16
S
S
V
V
S
|19
|15
|4
|3
|8
|16
|21
|-5
|15
S
S
S
D
V
|20
|15
|1
|4
|10
|12
|23
|-11
|1
S
S
S
S
S
Nel Girone C di Serie C l'Audace Cerignola occupa il nono posto, mentre l'Inter U23 è al sesto.