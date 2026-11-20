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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 08:30

Audace Cerignola vs Barletta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go Italia. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

L'Audace Cerignola ospita il Barletta nel Girone C di Serie C, un confronto diretto tra due squadre pugliesi con obiettivi divergenti in questa fase della stagione.

Il Cerignola arriva all'appuntamento dalla sesta posizione in classifica, frutto di un rendimento solido che ne ha fatto una delle realtà più concrete del girone. La sconfitta per 4-1 contro la Scafatese nell'ultimo turno ha interrotto una serie positiva, ma i gialloblu restano ben piazzati nella griglia playoff.

Il Barletta occupa la dodicesima posizione e cerca continuità dopo un periodo altalenante. I biancorossi vengono dalla vittoria per 0-1 sul campo del Foggia, un risultato che ha dato morale a una squadra che aveva bisogno di risposte concrete.

La distanza in classifica racconta di un Cerignola che parte favorito tra le mura amiche, ma il Barletta ha dimostrato di saper strappare punti in trasferta, come certificano i risultati recenti.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni sui canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Notizie sulle squadre

Per l'Audace Cerignola non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Barletta: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Audace Cerignola presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-1 contro la Scafatese, preceduta dalla vittoria per 1-0 contro il Catania. I gialloblu avevano anche battuto il Crotone per 2-3 in trasferta e il Savoia per 4-0, raccogliendo complessivamente undici reti segnate e sette subite nelle cinque gare considerate.

Il Barletta mostra un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 0-1 sul campo del Foggia, preceduta dallo 0-0 contro il Monopoli. I biancorossi avevano perso 1-0 contro la Scafatese e battuto l'AZ Picerno per 1-0, segnando complessivamente due reti e subendone due nelle cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti diretti tra Audace Cerignola e Barletta nel dataset fornito. Ulteriori informazioni storiche potrebbero essere aggiunte prima del calcio d'inizio.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, l'Audace Cerignola occupa attualmente la sesta posizione, mentre il Barletta si trova al dodicesimo posto.