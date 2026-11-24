La partita è disponibile in diretta TV su Sky Sport. Per la diretta streaming ci sono NOW e Sky Go Italia: i pulsanti qui sotto portano alle piattaforme per guardare la gara live.

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 14 25 nov 2026 - 12:00

Atalanta U23 e Pineto si affrontano nel Girone B di Serie C. La sede della gara e l'orario del calcio d'inizio non sono ancora stati confermati.

Sul campo si incontrano due squadre vicine in classifica e con rendimenti recenti diversi. Il match può spostare gli equilibri nella zona centrale del raggruppamento.

L'Atalanta U23 arriva da un pareggio a reti bianche contro l'Ostia Mare. Prima era arrivato il successo per 4-3 contro la Reggiana, partita che ha mostrato le due facce della squadra giovanile bergamasca: tanto attacco, ma anche una difesa che concede.

Il Pineto ha pareggiato 1-1 contro il Pescara nell'ultimo turno. Gli abruzzesi hanno costruito la loro stagione recente su una buona tenuta difensiva, con tre successi nelle ultime cinque gare.

I bergamaschi alternano risultati pieni a passi falsi, come le sconfitte con Spezia e Campobasso. Il Pineto, al contrario, ha perso una sola volta nelle ultime cinque uscite.

Si preannuncia una partita equilibrata, con due squadre che cercano continuità per risalire. Ecco come seguire la sfida in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per il Pineto, per cui non è stato reso noto alcun dato sugli indisponibili. Gli aggiornamenti verranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Atalanta U23 ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è lo 0-0 contro l'Ostia Mare, mentre il 4-3 sulla Reggiana racconta una squadra che ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Pineto ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dopo l'1-1 contro il Pescara, i granata hanno segnato sei reti e ne hanno incassate tre, con due clean sheet nel periodo, contro Gubbio e Reggiana.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Pineto. Eventuali informazioni sugli scontri diretti saranno aggiunte appena possibile.

Classifica

Nel Girone B di Serie C l'Atalanta U23 è dodicesima e il Pineto tredicesimo. Una sola posizione separa le due squadre, quindi il risultato può cambiare l'ordine tra loro nella parte centrale della classifica.