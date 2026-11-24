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Atalanta U23 e Pineto si affrontano nel Girone B di Serie C. La sede della gara e l'orario del calcio d'inizio non sono ancora stati confermati.
Sul campo si incontrano due squadre vicine in classifica e con rendimenti recenti diversi. Il match può spostare gli equilibri nella zona centrale del raggruppamento.
L'Atalanta U23 arriva da un pareggio a reti bianche contro l'Ostia Mare. Prima era arrivato il successo per 4-3 contro la Reggiana, partita che ha mostrato le due facce della squadra giovanile bergamasca: tanto attacco, ma anche una difesa che concede.
Il Pineto ha pareggiato 1-1 contro il Pescara nell'ultimo turno. Gli abruzzesi hanno costruito la loro stagione recente su una buona tenuta difensiva, con tre successi nelle ultime cinque gare.
I bergamaschi alternano risultati pieni a passi falsi, come le sconfitte con Spezia e Campobasso. Il Pineto, al contrario, ha perso una sola volta nelle ultime cinque uscite.
Si preannuncia una partita equilibrata, con due squadre che cercano continuità per risalire. Ecco come seguire la sfida in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.
Lo stesso vale per il Pineto, per cui non è stato reso noto alcun dato sugli indisponibili. Gli aggiornamenti verranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
L'Atalanta U23 ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è lo 0-0 contro l'Ostia Mare, mentre il 4-3 sulla Reggiana racconta una squadra che ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.
Il Pineto ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dopo l'1-1 contro il Pescara, i granata hanno segnato sei reti e ne hanno incassate tre, con due clean sheet nel periodo, contro Gubbio e Reggiana.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Pineto. Eventuali informazioni sugli scontri diretti saranno aggiunte appena possibile.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|12
|3
|0
|29
|7
|+22
|39
D
V
V
V
D
|2
|15
|11
|2
|2
|29
|9
|+20
|35
V
V
V
V
V
|3
|15
|7
|5
|3
|22
|16
|+6
|26
D
V
V
D
V
|4
|15
|7
|5
|3
|17
|13
|+4
|26
D
V
V
D
V
|5
|15
|6
|6
|3
|21
|17
|+4
|24
V
D
V
D
S
|6
|15
|6
|5
|4
|29
|23
|+6
|23
S
S
S
D
V
|7
|15
|6
|4
|5
|20
|16
|+4
|22
D
D
S
V
S
|8
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|9
|15
|5
|6
|4
|19
|19
|0
|21
S
D
D
V
S
|10
|15
|6
|2
|7
|22
|23
|-1
|20
V
S
S
D
S
|11
|15
|5
|5
|5
|22
|28
|-6
|20
D
S
D
V
V
|12
|14
|6
|1
|7
|18
|21
|-3
|19
D
V
S
V
S
|13
|14
|4
|6
|4
|12
|14
|-2
|18
D
V
S
V
V
|14
|15
|3
|7
|5
|18
|21
|-3
|16
D
S
V
S
D
|15
|15
|3
|7
|5
|15
|18
|-3
|16
V
S
V
D
D
|16
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
S
D
V
|17
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|18
|15
|3
|2
|10
|14
|27
|-13
|11
S
V
S
D
S
|19
|15
|2
|4
|9
|19
|29
|-10
|10
S
S
S
S
V
|20
|15
|2
|3
|10
|18
|32
|-14
|9
D
V
S
D
S
Nel Girone B di Serie C l'Atalanta U23 è dodicesima e il Pineto tredicesimo. Una sola posizione separa le due squadre, quindi il risultato può cambiare l'ordine tra loro nella parte centrale della classifica.