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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 11:30

Atalanta U23 e Forlì si affrontano in una gara del Girone B di Serie C. Per ora non sono stati confermati né lo stadio né l'orario del calcio d'inizio.

I bergamaschi arrivano da due pareggi di fila. L'ultimo è l'1-1 contro il Pineto, preceduto dallo 0-0 con l'Ostia Mare. Prima di questa serie era arrivato il 4-3 sulla Reggiana, una partita ricca di gol da entrambe le parti.

La squadra giovanile nerazzurra occupa l'undicesimo posto in classifica e vuole tornare a vincere per consolidare la zona centrale della graduatoria.

Il Forlì vive un momento complicato. Gli ospiti hanno pareggiato 1-1 con la Reggiana nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Ravenna.

Il bilancio recente dei romagnoli è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il successo è l'1-0 sul Gubbio. Il Forlì è quattordicesimo e cerca punti per allontanarsi dalla zona bassa.

Di seguito trovate tutte le informazioni per seguire la sfida in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, probabile formazione, infortuni e squalifiche.

La situazione è identica per il Forlì, per cui non sono stati resi noti indisponibili né formazione. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Atalanta U23 ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Pineto. In precedenza era arrivato lo 0-0 con l'Ostia Mare, dopo il 4-3 sulla Reggiana. Nel periodo i nerazzurri hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 8.

Il Forlì ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 con la Reggiana e in precedenza ha perso 2-0 con il Ravenna. Ha vinto 1-0 sul Gubbio e ha chiuso senza reti contro la Pianese. In cinque partite i romagnoli hanno segnato 2 gol e ne hanno incassati 5.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Forlì. Eventuali informazioni sugli scontri diretti saranno aggiunte appena possibile.

Classifica

Nel Girone B di Serie C l'Atalanta U23 occupa l'undicesimo posto, mentre il Forlì è quattordicesimo.