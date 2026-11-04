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Conference League
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoKairat Almaty
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Guarda Atalanta contro Kairat Almaty in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Atalanta vs Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Conference League

Come vedere la partita di Conference League tra Atalanta e Kairat Almaty, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Conference League - Game Week 3
New Balance Arena

Atalanta-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

L'Atalanta torna in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare il Kairat Almaty nella UEFA Conference League. Maurizio Sarri cerca risposte dopo un momento di forma tutt'altro che brillante in campionato.

I nerazzurri arrivano a questa sfida europea con il morale a terra: nell'ultimo turno di Serie A hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Parma, un risultato che pesa e che ha ulteriormente complicato la classifica in campionato. In Conference League, invece, la squadra bergamasca occupa la quindicesima posizione nel girone.

Il Kairat Almaty, formazione kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin, non attraversa un periodo di forma particolarmente convincente. La squadra di Almaty è trentunesima nella classifica di Conference League e arriva a Bergamo dopo risultati altalenanti sia in campo europeo che nel campionato domestico.

Per l'Atalanta questa è un'occasione da non sprecare: una vittoria casalinga potrebbe ridare fiducia all'ambiente e migliorare la posizione in classifica europea. Sarri ha bisogno di ritrovare solidità e continuità di risultati.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Atalanta - Kairat Almaty

Allenatore

  • M. Sarri

Per quanto riguarda l'Atalanta, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili titolari: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio. In panchina siede Maurizio Sarri, che dovrà fare le sue scelte tenendo conto del recente calendario intenso tra Serie A e coppe europee.

Sul fronte ospiti, il Kairat Almaty è allenato da Rafael Urazbakhtin. Anche per la squadra kazaka non sono al momento disponibili dettagli su formazione probabile, infortuni o squalifiche: le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

MIL
S3-2
AJX
S2-0
FRC
D4-4
FIO
D2-2
PAR
S0-3
Gol segnato (subito)
8/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
KAL

KAL - Forma

RIG
D1-1
IRT
V5-0
PAO
S1-5
AKL
D2-2
ALT
D1-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Atalanta arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante nelle ultime cinque uscite: zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 3-0 in casa contro il Parma in Serie A. In precedenza i bergamaschi avevano pareggiato 2-2 con la Fiorentina e 4-4 con il Frosinone, match quest'ultimo che da solo racconta le difficoltà difensive della squadra. Nelle ultime cinque partite l'Atalanta ha segnato nove reti e ne ha subite dodici, un dato che evidenzia una fase di evidente fragilità.

Il Kairat Almaty presenta un andamento più equilibrato, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è un pareggio per 1-1 contro l'FC Altai Oskemen in campionato. La sconfitta più pesante del periodo è il 5-1 subito contro il Panathinaikos in Conference League. Complessivamente la squadra kazaka ha segnato dieci gol e ne ha incassati dieci nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Atalanta e Kairat Almaty. Ulteriori informazioni storiche tra le due squadre verranno integrate non appena disponibili.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
220031+26
V
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
10
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
S
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
S
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
S
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
S
17
GentGentGNT
210112-13
S
V
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
S
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
Stella RossaStella RossaZVE
201145-11
D
S
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
S
D
26
AGFAGFAGF
201112-11
D
S
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
S
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
30
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
S
D
32
ThunThunTHU
200202-20
S
S
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
S
S
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
S
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
S
S
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

In Conference League, l'Atalanta occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Kairat Almaty è trentunesimo nella classifica generale della competizione.

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