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Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 12:45 New Balance Arena

Atalanta-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

L'Atalanta torna in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare il Kairat Almaty nella UEFA Conference League. Maurizio Sarri cerca risposte dopo un momento di forma tutt'altro che brillante in campionato.

I nerazzurri arrivano a questa sfida europea con il morale a terra: nell'ultimo turno di Serie A hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Parma, un risultato che pesa e che ha ulteriormente complicato la classifica in campionato. In Conference League, invece, la squadra bergamasca occupa la quindicesima posizione nel girone.

Il Kairat Almaty, formazione kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin, non attraversa un periodo di forma particolarmente convincente. La squadra di Almaty è trentunesima nella classifica di Conference League e arriva a Bergamo dopo risultati altalenanti sia in campo europeo che nel campionato domestico.

Per l'Atalanta questa è un'occasione da non sprecare: una vittoria casalinga potrebbe ridare fiducia all'ambiente e migliorare la posizione in classifica europea. Sarri ha bisogno di ritrovare solidità e continuità di risultati.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Atalanta, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili titolari: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio. In panchina siede Maurizio Sarri, che dovrà fare le sue scelte tenendo conto del recente calendario intenso tra Serie A e coppe europee.

Sul fronte ospiti, il Kairat Almaty è allenato da Rafael Urazbakhtin. Anche per la squadra kazaka non sono al momento disponibili dettagli su formazione probabile, infortuni o squalifiche: le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Atalanta arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante nelle ultime cinque uscite: zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 3-0 in casa contro il Parma in Serie A. In precedenza i bergamaschi avevano pareggiato 2-2 con la Fiorentina e 4-4 con il Frosinone, match quest'ultimo che da solo racconta le difficoltà difensive della squadra. Nelle ultime cinque partite l'Atalanta ha segnato nove reti e ne ha subite dodici, un dato che evidenzia una fase di evidente fragilità.

Il Kairat Almaty presenta un andamento più equilibrato, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è un pareggio per 1-1 contro l'FC Altai Oskemen in campionato. La sconfitta più pesante del periodo è il 5-1 subito contro il Panathinaikos in Conference League. Complessivamente la squadra kazaka ha segnato dieci gol e ne ha incassati dieci nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Atalanta e Kairat Almaty. Ulteriori informazioni storiche tra le due squadre verranno integrate non appena disponibili.

Classifica

In Conference League, l'Atalanta occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Kairat Almaty è trentunesimo nella classifica generale della competizione.