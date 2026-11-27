Ascoli-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia e su LaB Channel. Qui sotto trovi le opzioni per vedere la partita in TV e in live streaming.

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie B - Game Week 14 28 nov 2026 - 09:00 Cino e Lillo Del Duca

Lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli ospita Ascoli-Virtus Entella, gara del campionato di Serie B. I marchigiani di Francesco Tomei affrontano i liguri di Andrea Chiappella in una partita che vale molto per entrambe, anche se per motivi diversi.

L'Ascoli occupa il quinto posto, ma arriva da un passo falso pesante. Nell'ultimo turno i bianconeri hanno perso 5-1 sul campo del Cesena, interrompendo una serie di cinque partite senza sconfitte.

Prima di quel ko la squadra di Tomei aveva pareggiato 2-2 con il Vicenza, 1-1 con il Palermo e 0-0 con l'Arezzo. Tre pareggi di fila, preceduti dal 2-0 alla Sampdoria, avevano tenuto l'Ascoli nelle zone alte.

La Virtus Entella è quindicesima e ha ritrovato un po' di ossigeno. Nell'ultimo turno gli uomini di Chiappella hanno battuto 2-1 l'Hellas Verona, la prima vittoria dopo un periodo molto complicato.

Il successo è arrivato dopo tre sconfitte consecutive, contro Carrarese, Modena e Sampdoria. Prima ancora c'era stato l'1-1 con l'Avellino.

Per l'Ascoli è l'occasione di reagire davanti al proprio pubblico. Per l'Entella è la prova per confermare il segnale di Verona anche in trasferta.

Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per l'Ascoli, Francesco Tomei non ha ancora reso nota la probabile formazione e al momento non risultano infortunati o squalificati. Anche in casa Virtus Entella Andrea Chiappella non ha indicato l'undici iniziale e non sono segnalate assenze. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Ascoli ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie B. L'ultimo risultato è il 5-1 subito a Cesena, dopo il 2-2 con il Vicenza e l'1-1 con il Palermo. I bianconeri hanno segnato 6 gol e ne hanno subiti 8, con lo 0-0 contro l'Arezzo e il 2-0 alla Sampdoria nel mezzo. La Virtus Entella ha vinto una volta, ha pareggiato una volta e ha perso tre partite. L'ultima uscita è il 2-1 sul Verona, preceduto dalle sconfitte per 0-1 con la Carrarese e per 0-2 con Modena e Sampdoria. In totale i liguri hanno segnato 3 reti e ne hanno incassate 7.

Precedenti

L'ultimo precedente è del 12 gennaio 2025, quando la Virtus Entella ha vinto 1-0 ad Ascoli in Serie C. Nelle cinque sfide disponibili l'Entella ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, mentre l'Ascoli non ha mai vinto. Il bilancio dei gol è di 7 reti per i liguri e 2 per i marchigiani.

Classifica

In Serie B l'Ascoli occupa il quinto posto, mentre la Virtus Entella è quindicesima.