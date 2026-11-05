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Serie B - Game Week 11 6 nov 2026 - 14:30 Cino e Lillo Del Duca

Ascoli-Palermo è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Il Cino e Lillo Del Duca di Ascoli ospita uno degli scontri più significativi di questa giornata di Serie B. L'Ascoli di Francesco Tomei riceve il Palermo di Filippo Inzaghi in una sfida che mette di fronte la capolista e una squadra in cerca di continuità.

Il Palermo arriva ad Ascoli da prima in classifica e con una forma che non lascia spazio a dubbi. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, con un solo pareggio a Pisa per 3-3, raccontano di una squadra che ha trovato un'identità precisa sotto la guida di Inzaghi.

Tra i protagonisti del momento rosanero c'è Dominic Vavassori, giovane attaccante classe 2005 arrivato in estate dall'Atalanta. Il ragazzo si è guadagnato un posto fisso nell'undici titolare e le sue prestazioni hanno attirato attenzione anche a livello nazionale.

L'Ascoli, terzo in classifica, non attraversa un momento brillante. I bianconeri hanno raccolto un pareggio e due vittorie nelle ultime cinque, ma il pari per 0-0 contro l'Arezzo nell'ultima giornata ha interrotto una striscia positiva che aveva incluso il netto 6-1 al Catanzaro.

Tomei sa che affrontare il Palermo capolista richiederà una prestazione diversa rispetto alle ultime uscite. Per Inzaghi, invece, è l'occasione per dimostrare che la vetta non è frutto del caso.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Ascoli-Palermo in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Francesco Tomei non ha ancora comunicato la formazione ufficiale dell'Ascoli. Non sono disponibili aggiornamenti su infortuni o squalifiche, e le ultime notizie sulla rosa saranno diffuse a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Filippo Inzaghi non ha reso note le scelte per questa trasferta. Per il Palermo non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, con la probabile formazione che verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Ascoli presenta un bilancio di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite di Serie B, senza alcuna sconfitta. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'Arezzo, che segue la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria e il netto 6-1 rifilato al Catanzaro. I bianconeri hanno segnato nove reti e ne hanno concesse due in questo periodo.

Il Palermo, dal canto suo, ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite di campionato. I rosanero vengono dalla vittoria per 3-1 sul LR Vicenza, dopo il pareggio per 3-3 contro il Pisa. In questo periodo la squadra di Inzaghi ha segnato dodici gol e ne ha subiti dieci, con un attacco che non si ferma mai.

Precedenti

L'ultimo precedente in Serie B tra le due squadre risale al 5 maggio 2024, quando il Palermo pareggiò 2-2 in casa contro l'Ascoli. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Palermo ha vinto tre volte, l'Ascoli una, con un pareggio a completare il quadro. I siciliani si sono imposti anche nelle trasferte di Ascoli nel settembre 2023 e nel gennaio 2023, entrambe per 0-1 e 1-2 rispettivamente.

Classifica

In Serie B, il Palermo occupa la prima posizione in classifica, mentre l'Ascoli è terzo. La sfida del Del Duca è dunque uno scontro diretto tra due squadre che puntano alla promozione.