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Serie B - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Cino e Lillo Del Duca

Ascoli-Vicenza sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia. La partita è disponibile anche su LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in TV.

Al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno va in scena un confronto di Serie B tra Ascoli Calcio 1898 FC e LR Vicenza, due squadre che arrivano a questo appuntamento in momenti di forma molto diversi.

L'Ascoli di Francesco Tomei occupa la terza posizione in classifica e ha costruito nelle ultime settimane una striscia di risultati solidi. I bianconeri marchigiani si presentano con fiducia, forti di un rendimento che li ha piazzati tra le squadre più in vista della categoria.

Il Vicenza di Fabio Gallo attraversa invece un periodo difficile. I veneti sono diciottesimi in classifica e arrivano da tre sconfitte consecutive, un momento che mette pressione sulla panchina e sull'intero gruppo.

La differenza di posizione in classifica racconta da sola la distanza attuale tra le due formazioni, ma le partite di Serie B riservano spesso sorprese, e il Vicenza ha tutto l'interesse a invertire la rotta lontano dal proprio stadio.

Per l'Ascoli, invece, questa è l'occasione per consolidare la propria posizione nelle zone alte e mantenere il passo con le squadre che puntano alla promozione diretta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Ascoli, il tecnico Francesco Tomei non ha ancora reso note le probabili scelte di formazione. Non sono disponibili al momento indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche; eventuali aggiornamenti saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

In casa Vicenza, Fabio Gallo non ha ancora diffuso la lista dei convocati né la formazione probabile. Anche per i veneti non risultano al momento segnalazioni ufficiali su indisponibili o giocatori fermati dal giudice sportivo. Ulteriori notizie saranno rese disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Ascoli arriva a questa partita con un ruolino di 2 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque giornate di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Palermo, mentre la vittoria più netta del periodo è stata il 6-1 rifilato al Catanzaro. Nelle cinque partite considerate, i bianconeri hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 3, un bilancio che testimonia solidità difensiva e capacità realizzativa.

Il Vicenza presenta invece un andamento opposto: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è una sconfitta per 4-1 contro la Cremonese, preceduta dal 3-1 subito dal Palermo. L'unica vittoria nel periodo è arrivata contro l'Empoli per 2-0. In totale, i veneti hanno segnato 7 gol e ne hanno incassati 11 nelle cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2022, quando il Vicenza si impose per 2-0 in casa contro l'Ascoli in Serie B. Guardando ai quattro incontri disponibili nel testa a testa recente, l'Ascoli ha vinto due volte, il Vicenza una volta, con una vittoria dei veneti nell'unico precedente giocato in casa loro nel dicembre 2020. I gol complessivi nei quattro match sono stati 13, con l'Ascoli che ha segnato 6 reti e il Vicenza 7.

Classifica

In Serie B, l'Ascoli occupa attualmente la terza posizione, mentre il Vicenza si trova al diciannovesimo posto.