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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 06:30

L'Arzignano Valchiampo ospita il Trento nel Girone A di Serie C, in una sfida tra la settima e la seconda forza del raggruppamento.

I veneti arrivano dallo stop contro la Folgore Caratese, battuta 2-1 dai lombardi nell'ultimo turno. Una sconfitta che interrompe la striscia positiva costruita contro l'Alcione Milano, superato 3-2 il 14 novembre.

Il Trento vive invece un momento brillante. Gli ospiti hanno battuto il Cittadella 1-0 nell'ultima uscita e hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, con un solo pareggio.

Per l'Arzignano sarà un test impegnativo davanti al proprio pubblico, contro una squadra che occupa le zone altissime della classifica. Il Trento, dal canto suo, cerca di consolidare il secondo posto.

I precedenti recenti sorridono agli ospiti, che hanno vinto l'ultimo confronto 2-0 a Arzignano nel febbraio 2026.

Qui sotto trovate tutte le informazioni su canale TV e diretta streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per l'Arzignano Valchiampo non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per il Trento, per cui non risultano indisponibilità né un undici probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Arzignano Valchiampo ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultima partita è la sconfitta per 2-1 contro la Folgore Caratese, preceduta dal successo per 3-2 sull'Alcione Milano. Sono arrivati anche il 2-0 sul Novara, l'1-1 con il Lumezzane e il 3-2 subito dall'Union Brescia. In totale i veneti hanno segnato nove reti e ne hanno incassate otto.

Il Trento ha vinto quattro volte e pareggiato una, senza sconfitte. L'ultima gara è l'1-0 sul Cittadella, dopo il 2-1 in casa del Lumezzane e il 2-1 all'AlbinoLeffe. Completano il quadro lo 0-0 con l'Ospitaletto e il 2-1 sulla Juventus Next Gen. Gli ospiti hanno segnato otto gol e ne hanno subiti quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente risale all'11 febbraio 2026, in Serie C: Arzignano Valchiampo-Trento è finita 0-2. Nelle cinque sfide elencate il Trento ha vinto tre volte, l'Arzignano una e un incontro è terminato in parità. Gli ospiti hanno segnato nove reti contro le sei dei padroni di casa.

Classifica

Nel Girone A di Serie C l'Arzignano Valchiampo occupa il settimo posto, mentre il Trento è secondo.