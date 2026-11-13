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Serie C
team-logoArzignano Valchiampo
team-logoAlcione Milano
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Guarda Arzignano Valchiampo contro Alcione Milano in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Arzignano Valchiampo vs Alcione Milano
Arzignano Valchiampo
Alcione Milano
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Arzignano Valchiampo e Alcione Milano, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Arzignano Valchiampo-Alcione Milano sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

Arzignano Valchiampo e Alcione Milano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che vale punti importanti per entrambe le squadre nella corsa alla parte alta della classifica.

L'Arzignano arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. I veneti hanno alternato buone prestazioni a passi falsi, come la sconfitta interna per 3-2 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, che ha frenato il loro momento positivo.

L'Alcione Milano, dal canto suo, non attraversa un periodo di grande continuità. La squadra meneghina ha perso l'ultima gara in trasferta contro il Lumezzane per 1-0 e cerca una reazione per consolidare la propria posizione in classifica.

In casa, l'Arzignano può fare affidamento sul proprio pubblico e su una certa solidità strutturale. La vittoria per 2-0 sul Novara, ottenuta nelle settimane scorse, dimostra che la squadra sa essere efficace quando trova il giusto ritmo.

L'Alcione ha mostrato lampi di qualità, come il netto 4-1 rifilato al Desenzano, ma la discontinuità rimane il problema principale da risolvere per coach e giocatori.

Per entrambe le formazioni, i tre punti in palio potrebbero rivelarsi determinanti nel contesto di un girone equilibrato e combattuto. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Arzignano Valchiampo, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli sulle scelte tecniche verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Alcione Milano la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su disponibilità, assenze o undici titolare previsto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Stato di forma

ARZ

ARZ - Forma

JNG
V2-1
CIT
S1-0
NOV
V2-0
LUM
D1-1
BRE
S3-2
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALC

ALC - Forma

LEC
D1-1
DES
V4-1
CAP
S1-2
GIA
V1-3
LUM
S0-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Arzignano Valchiampo ha raccolto nelle ultime cinque gare di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I veneti hanno battuto il Novara 2-0 e la Juventus Next Gen 2-1, pareggiato 1-1 con il Lumezzane, ma hanno ceduto contro il Cittadella (0-1) e nell'ultimo turno contro l'Union Brescia (2-3). In totale, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sette in questo periodo.

L'Alcione Milano presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I milanesi hanno vinto 3-1 in casa della Giana Erminio e 4-1 contro il Desenzano, pareggiato 1-1 con il Lecco, ma hanno perso contro l'AC Carpi (1-2) e nell'ultimo match contro il Lumezzane (0-1). Complessivamente, l'Alcione ha realizzato nove gol e ne ha incassati cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Arzignano ValchiampoPareggioAlcione Milano
1
0
3
Serie C
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
1
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
0
FIN
Serie C
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
3
FIN
Serie C
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
0
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
FIN
Serie C
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
0
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
2
FIN
2Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 7 febbraio 2026, quando l'Alcione Milano ha vinto 1-0 in casa contro l'Arzignano Valchiampo in Serie C. Nei quattro precedenti disponibili, l'Alcione ha conquistato tre vittorie contro una dell'Arzignano, con i milanesi capaci di imporsi anche 3-1 in trasferta nel settembre 2025 e 2-0 nell'ottobre 2024.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, l'Arzignano Valchiampo occupa attualmente il sesto posto in classifica, mentre l'Alcione Milano si trova all'ottava posizione.

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