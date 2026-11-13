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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 08:30

Arzignano Valchiampo-Alcione Milano sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

Arzignano Valchiampo e Alcione Milano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che vale punti importanti per entrambe le squadre nella corsa alla parte alta della classifica.

L'Arzignano arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. I veneti hanno alternato buone prestazioni a passi falsi, come la sconfitta interna per 3-2 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, che ha frenato il loro momento positivo.

L'Alcione Milano, dal canto suo, non attraversa un periodo di grande continuità. La squadra meneghina ha perso l'ultima gara in trasferta contro il Lumezzane per 1-0 e cerca una reazione per consolidare la propria posizione in classifica.

In casa, l'Arzignano può fare affidamento sul proprio pubblico e su una certa solidità strutturale. La vittoria per 2-0 sul Novara, ottenuta nelle settimane scorse, dimostra che la squadra sa essere efficace quando trova il giusto ritmo.

L'Alcione ha mostrato lampi di qualità, come il netto 4-1 rifilato al Desenzano, ma la discontinuità rimane il problema principale da risolvere per coach e giocatori.

Per entrambe le formazioni, i tre punti in palio potrebbero rivelarsi determinanti nel contesto di un girone equilibrato e combattuto. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Arzignano Valchiampo, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli sulle scelte tecniche verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Alcione Milano la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su disponibilità, assenze o undici titolare previsto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Stato di forma

L'Arzignano Valchiampo ha raccolto nelle ultime cinque gare di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I veneti hanno battuto il Novara 2-0 e la Juventus Next Gen 2-1, pareggiato 1-1 con il Lumezzane, ma hanno ceduto contro il Cittadella (0-1) e nell'ultimo turno contro l'Union Brescia (2-3). In totale, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sette in questo periodo.

L'Alcione Milano presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I milanesi hanno vinto 3-1 in casa della Giana Erminio e 4-1 contro il Desenzano, pareggiato 1-1 con il Lecco, ma hanno perso contro l'AC Carpi (1-2) e nell'ultimo match contro il Lumezzane (0-1). Complessivamente, l'Alcione ha realizzato nove gol e ne ha incassati cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 7 febbraio 2026, quando l'Alcione Milano ha vinto 1-0 in casa contro l'Arzignano Valchiampo in Serie C. Nei quattro precedenti disponibili, l'Alcione ha conquistato tre vittorie contro una dell'Arzignano, con i milanesi capaci di imporsi anche 3-1 in trasferta nel settembre 2025 e 2-0 nell'ottobre 2024.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, l'Arzignano Valchiampo occupa attualmente il sesto posto in classifica, mentre l'Alcione Milano si trova all'ottava posizione.