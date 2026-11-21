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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 08:30

Alcione Milano vs Ospitaletto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Alcione Milano ospita l'Ospitaletto nel Girone A di Serie C, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.

I meneghini arrivano a questa sfida in un momento delicato. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite hanno frenato le ambizioni dell'Alcione, che deve ritrovare continuità di risultati davanti al proprio pubblico.

L'ultima battuta d'arresto è arrivata contro l'Arzignano Valchiampo, una sconfitta per 3-2 che ha lasciato l'amaro in bocca. La squadra ha dimostrato di saper segnare, ma la solidità difensiva resta un nodo da sciogliere.

L'Ospitaletto, dal canto suo, si presenta a Milano con un buon momento alle spalle. I lombardi hanno raccolto due vittorie consecutive, incluso un successo per 1-0 contro il Dolomiti Bellunesi nell'ultimo turno.

La squadra ospite occupa il quarto posto in classifica, segno di una stagione fin qui positiva. La trasferta di Milano rappresenta un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni dei ragazzi di Ospitaletto.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming disponibili.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Alcione Milano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli sulle scelte tecniche verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Ospitaletto la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su disponibilità, assenze o undici titolare previsto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Stato di forma

L'Alcione Milano ha raccolto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il più recente risultato è la sconfitta casalinga per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo, preceduta dal ko per 0-1 contro il Lumezzane. Tra i risultati positivi spicca il netto 4-1 rifilato al Desenzano. In questo periodo la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sette.

L'Ospitaletto presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I lombardi arrivano da due successi consecutivi: 1-0 sul Dolomiti Bellunesi e 0-1 in casa del Desenzano. In precedenza avevano pareggiato 0-0 con il Trento e perso contro Pro Vercelli e Pergolettese. Complessivamente la squadra ha segnato quattro gol e ne ha incassati sei in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 febbraio 2026, quando Alcione Milano e Ospitaletto si sono divisi la posta con un pareggio per 0-0 in Serie C. Nei due confronti disponibili, l'Ospitaletto ha conquistato una vittoria per 0-1 in trasferta nel settembre 2025, mentre l'Alcione non è ancora riuscito a imporsi nei precedenti censiti.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, l'Alcione Milano occupa attualmente l'ottavo posto in classifica, mentre l'Ospitaletto si trova al quarto posto.