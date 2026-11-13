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Serie C
team-logoAlbinoLeffe
team-logoUnion Brescia
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Guarda AlbinoLeffe contro Union Brescia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

AlbinoLeffe vs Union Brescia
AlbinoLeffe
Union Brescia
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Union Brescia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

AlbinoLeffe-Union Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

AlbinoLeffe e Union Brescia si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra due squadre con ambizioni diverse ma ugualmente concrete in questa fase della stagione.

I seriani arrivano all'appuntamento da noni in classifica, reduci da una sconfitta per 2-1 contro il Trento che ha interrotto una breve striscia positiva. La squadra cerca continuità e punti per risalire verso la zona playoff.

L'Union Brescia occupa invece la seconda posizione nel girone, un piazzamento che racconta di un avvio di stagione solido e convincente. I bresciani hanno vinto tre delle ultime cinque partite e si presentano con il vento in poppa.

L'ultimo risultato dell'Union Brescia è una vittoria per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo, un successo che conferma la loro capacità di portare a casa punti anche nelle gare più combattute.

Per l'AlbinoLeffe, invece, la gara casalinga rappresenta un'occasione per riscattarsi e dimostrare di poter competere con le squadre di vertice del girone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Union Brescia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AlbinoLeffe non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Union Brescia la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

ALB

ALB - Forma

LUM
S3-2
NOV
D2-2
REN
D0-0
PGT
V3-2
TRE
S2-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BRE

BRE - Forma

PRO
V2-0
GIA
S2-1
CIT
V2-1
FRC
V0-4
ARZ
V3-2
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'AlbinoLeffe ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Trento, mentre in precedenza i seriani avevano battuto la Pergolettese per 3-2. Nelle cinque gare la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite nove.

L'Union Brescia presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I bresciani vengono dalla vittoria per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo e in precedenza avevano superato la Folgore Caratese per 4-0 in trasferta. Nelle cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro, a conferma di una fase offensiva prolifica.

Precedenti

Testa a testa

AlbinoLeffePareggioUnion Brescia
1
1
3
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al marzo 2026, quando l'AlbinoLeffe ha battuto l'Union Brescia per 1-0 in casa in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole all'Union Brescia con tre vittorie contro una dell'AlbinoLeffe, e un pareggio a completare il quadro.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, l'AlbinoLeffe occupa la nona posizione mentre l'Union Brescia si trova al secondo posto.

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