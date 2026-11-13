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AlbinoLeffe-Union Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.
AlbinoLeffe e Union Brescia si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra due squadre con ambizioni diverse ma ugualmente concrete in questa fase della stagione.
I seriani arrivano all'appuntamento da noni in classifica, reduci da una sconfitta per 2-1 contro il Trento che ha interrotto una breve striscia positiva. La squadra cerca continuità e punti per risalire verso la zona playoff.
L'Union Brescia occupa invece la seconda posizione nel girone, un piazzamento che racconta di un avvio di stagione solido e convincente. I bresciani hanno vinto tre delle ultime cinque partite e si presentano con il vento in poppa.
L'ultimo risultato dell'Union Brescia è una vittoria per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo, un successo che conferma la loro capacità di portare a casa punti anche nelle gare più combattute.
Per l'AlbinoLeffe, invece, la gara casalinga rappresenta un'occasione per riscattarsi e dimostrare di poter competere con le squadre di vertice del girone.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Union Brescia in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'AlbinoLeffe non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Sul fronte dell'Union Brescia la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.
Stato di forma
L'AlbinoLeffe ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Trento, mentre in precedenza i seriani avevano battuto la Pergolettese per 3-2. Nelle cinque gare la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite nove.
L'Union Brescia presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I bresciani vengono dalla vittoria per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo e in precedenza avevano superato la Folgore Caratese per 4-0 in trasferta. Nelle cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro, a conferma di una fase offensiva prolifica.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al marzo 2026, quando l'AlbinoLeffe ha battuto l'Union Brescia per 1-0 in casa in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole all'Union Brescia con tre vittorie contro una dell'AlbinoLeffe, e un pareggio a completare il quadro.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|1
|2
|19
|6
|+13
|31
D
V
S
V
V
|2
|13
|8
|4
|1
|26
|11
|+15
|28
V
V
V
S
V
|3
|13
|7
|6
|0
|19
|7
|+12
|27
V
D
V
V
V
|4
|13
|6
|4
|3
|19
|11
|+8
|22
V
D
S
S
V
|5
|13
|6
|4
|3
|14
|9
|+5
|22
V
S
V
V
S
|6
|13
|6
|3
|4
|19
|15
|+4
|21
S
D
V
S
V
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|11
|+11
|20
V
V
D
V
D
|8
|13
|4
|6
|3
|21
|19
|+2
|18
S
V
S
V
D
|9
|13
|4
|5
|4
|20
|19
|+1
|17
S
V
D
D
S
|10
|13
|4
|5
|4
|14
|15
|-1
|17
S
S
V
V
V
|11
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
V
D
S
S
D
|12
|13
|4
|4
|5
|15
|22
|-7
|16
V
D
V
S
S
|13
|13
|3
|4
|6
|10
|15
|-5
|13
S
S
S
S
V
|14
|13
|3
|4
|6
|11
|18
|-7
|13
S
V
S
D
S
|15
|13
|3
|4
|6
|16
|26
|-10
|13
D
S
V
V
S
|16
|13
|2
|6
|5
|13
|17
|-4
|12
D
S
V
V
D
|17
|13
|2
|5
|6
|17
|18
|-1
|11
V
V
D
S
D
|18
|13
|2
|5
|6
|12
|23
|-11
|11
S
D
S
V
D
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|22
|-12
|10
S
S
S
S
S
|20
|13
|1
|5
|7
|11
|21
|-10
|8
D
S
D
S
S
Nel Girone A di Serie C, l'AlbinoLeffe occupa la nona posizione mentre l'Union Brescia si trova al secondo posto.