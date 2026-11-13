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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 08:30

AlbinoLeffe-Union Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

AlbinoLeffe e Union Brescia si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra due squadre con ambizioni diverse ma ugualmente concrete in questa fase della stagione.

I seriani arrivano all'appuntamento da noni in classifica, reduci da una sconfitta per 2-1 contro il Trento che ha interrotto una breve striscia positiva. La squadra cerca continuità e punti per risalire verso la zona playoff.

L'Union Brescia occupa invece la seconda posizione nel girone, un piazzamento che racconta di un avvio di stagione solido e convincente. I bresciani hanno vinto tre delle ultime cinque partite e si presentano con il vento in poppa.

L'ultimo risultato dell'Union Brescia è una vittoria per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo, un successo che conferma la loro capacità di portare a casa punti anche nelle gare più combattute.

Per l'AlbinoLeffe, invece, la gara casalinga rappresenta un'occasione per riscattarsi e dimostrare di poter competere con le squadre di vertice del girone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Union Brescia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AlbinoLeffe non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Union Brescia la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

L'AlbinoLeffe ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Trento, mentre in precedenza i seriani avevano battuto la Pergolettese per 3-2. Nelle cinque gare la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite nove.

L'Union Brescia presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I bresciani vengono dalla vittoria per 3-2 contro l'Arzignano Valchiampo e in precedenza avevano superato la Folgore Caratese per 4-0 in trasferta. Nelle cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro, a conferma di una fase offensiva prolifica.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al marzo 2026, quando l'AlbinoLeffe ha battuto l'Union Brescia per 1-0 in casa in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole all'Union Brescia con tre vittorie contro una dell'AlbinoLeffe, e un pareggio a completare il quadro.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, l'AlbinoLeffe occupa la nona posizione mentre l'Union Brescia si trova al secondo posto.