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Serie C - Game Week 16 30 nov 2026 - 14:45

La Reggiana ospita l'Ostia Mare in una sfida del Girone B di Serie C. Il campionato mette di fronte una squadra di metà alta classifica e una formazione che lotta nella parte bassa della graduatoria.

I granata arrivano da due pareggi consecutivi. Contro il Forlì è finita 1-1, mentre a Livorno lo 0-0 ha fermato la squadra dopo il 4-3 incassato contro l'Atalanta U23.

La Reggiana occupa il settimo posto del raggruppamento. Il successo per 2-0 sulla Sambenedettese a fine ottobre resta l'unica vittoria nelle ultime cinque gare.

L'Ostia Mare vive un momento complicato, con 18esima posizione in classifica. Nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 con l'Atalanta U23, dopo il 2-2 contro il Guidonia Montecelio.

Pesano però le sconfitte di inizio novembre e ottobre: lo 0-4 con lo Spezia, l'1-0 con il Livorno e l'1-2 con il Vado. Gli ospiti cercano continuità dopo due risultati utili di fila.

La distanza in classifica è netta, ma entrambe le squadre hanno bisogno di punti e di segnali di fiducia. Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Reggiana non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per l'Ostia Mare, per cui non risultano indicazioni su indisponibili o undici titolare. Aggiungeremo le novità non appena saranno ufficiali.

Stato di forma

La Reggiana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Forlì, preceduto dallo 0-0 con il Livorno. Il 2-0 sulla Sambenedettese è l'unico successo del periodo, mentre il 4-3 con l'Atalanta U23 e lo 0-2 con il Grosseto sono i due ko. In totale i granata hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 9.

L'Ostia Mare ha due pareggi e tre sconfitte nello stesso arco di tempo, senza vittorie. L'ultima gara è lo 0-0 con l'Atalanta U23, dopo il 2-2 con il Guidonia Montecelio. Pesa lo 0-4 subito dallo Spezia. Il bilancio complessivo è di 5 gol fatti e 9 subiti.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Reggiana e Ostia Mare, quindi non è possibile proporre un bilancio degli scontri diretti.

Classifica

In Serie C Girone B la Reggiana occupa il settimo posto, mentre l'Ostia Mare è al 18esimo.