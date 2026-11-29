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La Reggiana ospita l'Ostia Mare in una sfida del Girone B di Serie C. Il campionato mette di fronte una squadra di metà alta classifica e una formazione che lotta nella parte bassa della graduatoria.
I granata arrivano da due pareggi consecutivi. Contro il Forlì è finita 1-1, mentre a Livorno lo 0-0 ha fermato la squadra dopo il 4-3 incassato contro l'Atalanta U23.
La Reggiana occupa il settimo posto del raggruppamento. Il successo per 2-0 sulla Sambenedettese a fine ottobre resta l'unica vittoria nelle ultime cinque gare.
L'Ostia Mare vive un momento complicato, con 18esima posizione in classifica. Nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 con l'Atalanta U23, dopo il 2-2 contro il Guidonia Montecelio.
Pesano però le sconfitte di inizio novembre e ottobre: lo 0-4 con lo Spezia, l'1-0 con il Livorno e l'1-2 con il Vado. Gli ospiti cercano continuità dopo due risultati utili di fila.
La distanza in classifica è netta, ma entrambe le squadre hanno bisogno di punti e di segnali di fiducia. Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Reggiana non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Lo stesso vale per l'Ostia Mare, per cui non risultano indicazioni su indisponibili o undici titolare. Aggiungeremo le novità non appena saranno ufficiali.
Stato di forma
La Reggiana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Forlì, preceduto dallo 0-0 con il Livorno. Il 2-0 sulla Sambenedettese è l'unico successo del periodo, mentre il 4-3 con l'Atalanta U23 e lo 0-2 con il Grosseto sono i due ko. In totale i granata hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 9.
L'Ostia Mare ha due pareggi e tre sconfitte nello stesso arco di tempo, senza vittorie. L'ultima gara è lo 0-0 con l'Atalanta U23, dopo il 2-2 con il Guidonia Montecelio. Pesa lo 0-4 subito dallo Spezia. Il bilancio complessivo è di 5 gol fatti e 9 subiti.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Reggiana e Ostia Mare, quindi non è possibile proporre un bilancio degli scontri diretti.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|16
|13
|3
|0
|31
|8
|+23
|42
V
D
V
V
V
|2
|16
|12
|2
|2
|32
|10
|+22
|38
V
V
V
V
V
|3
|16
|7
|6
|3
|24
|17
|+7
|27
V
V
D
V
D
|4
|16
|7
|6
|3
|24
|18
|+6
|27
D
D
V
V
D
|5
|16
|7
|5
|4
|18
|16
|+2
|26
S
D
V
V
D
|6
|15
|6
|5
|4
|29
|23
|+6
|23
S
S
S
D
V
|7
|16
|7
|2
|7
|23
|23
|0
|23
V
V
S
S
D
|8
|15
|6
|4
|5
|20
|16
|+4
|22
D
D
S
V
S
|9
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|10
|16
|5
|6
|5
|19
|20
|-1
|21
S
S
D
D
V
|11
|16
|6
|2
|8
|20
|24
|-4
|20
S
D
D
V
S
|12
|16
|5
|5
|6
|22
|31
|-9
|20
S
D
S
D
V
|13
|16
|4
|7
|5
|20
|22
|-2
|19
V
D
S
V
S
|14
|16
|4
|7
|5
|14
|17
|-3
|19
S
D
D
V
S
|15
|16
|3
|8
|5
|17
|20
|-3
|17
D
V
S
V
D
|16
|16
|4
|4
|8
|15
|23
|-8
|16
S
S
S
S
D
|17
|16
|4
|2
|10
|17
|27
|-10
|14
V
S
V
S
D
|18
|16
|3
|4
|9
|20
|29
|-9
|13
V
S
S
S
S
|19
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|20
|16
|2
|3
|11
|18
|33
|-15
|9
S
D
V
S
D
In Serie C Girone B la Reggiana occupa il settimo posto, mentre l'Ostia Mare è al 18esimo.