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Serie C
team-logoAC Reggiana 1919
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Guarda AC Reggiana 1919 contro Livorno in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

AC Reggiana 1919 vs Livorno
Serie C
Calciomercato
AC Reggiana 1919
Livorno

Come vedere la partita di Serie C tra AC Reggiana 1919 e Livorno, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Reggiana-Livorno è disponibile in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

La Reggiana ospita il Livorno nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni in una fase delicata della stagione.

I granata emiliani arrivano a questo appuntamento dopo un percorso recente tutt'altro che lineare. L'ultima sconfitta interna per 4-3 contro l'Atalanta U23 ha interrotto una striscia positiva, ma la squadra di casa mantiene la sesta posizione in classifica e conserva ambizioni concrete per la zona playoff.

Il Livorno, ottavo in graduatoria, si presenta con un momento di forma altrettanto discontinuo. I labronici hanno pareggiato 1-1 contro il Campobasso nell'ultima uscita, risultato che segue la vittoria per 1-0 sull'Ostia Mare e testimonia una squadra capace di alternare prestazioni di livello a passi falsi inattesi.

Tra le due formazioni ci sono appena due posizioni di distanza in classifica, il che rende questo confronto uno scontro diretto a tutti gli effetti per consolidare o migliorare la propria posizione nella parte alta del girone.

La Reggiana cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare ai tre punti dopo la battuta d'arresto casalinga. Il Livorno, invece, vorrà capitalizzare la solidità mostrata nelle ultime uscite per portare a casa un risultato positivo lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Reggiana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Livorno la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni su assenze o diffidati. Ulteriori novità arriveranno più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

ACR

ACR - Forma

TOR
V2-0
PIN
S2-0
GRO
S2-0
SAM
V2-0
ATA
S4-3
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LIV

LIV - Forma

FOR
D1-1
GRO
D4-4
SAM
S2-1
OTM
V1-0
CAM
D1-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Reggiana ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie e tre sconfitte. I granata vengono dalla sconfitta interna per 4-3 contro l'Atalanta U23, che ha interrotto la vittoria per 2-0 sulla Sambenedettese. In precedenza la squadra aveva perso per 2-0 contro Grosseto e Pineto, alternando a queste battute d'arresto il successo per 2-0 sulla Torres. Nelle cinque gare considerate, la Reggiana ha segnato dieci reti e ne ha subite undici.

Il Livorno ha totalizzato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I labronici vengono dal pareggio per 1-1 contro il Campobasso, che segue la vittoria per 1-0 sull'Ostia Mare. Il pareggio per 4-4 contro il Grosseto evidenzia una fase difensiva che ha concesso molto. Nelle cinque partite, la squadra ha segnato otto gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

Testa a testa

AC Reggiana 1919PareggioLivorno
2
0
0
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
2
Livorno badge
Livorno
LIV
2
FIN
Serie C
Livorno badge
Livorno
LIV
1
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
2
FIN
3Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 giugno 2017, quando la Reggiana e il Livorno si divisero la posta con un 2-2 in Serie C. In precedenza, il 31 maggio 2017, il Livorno si era imposto per 1-2 in casa della Reggiana nella stessa competizione. Nei due incontri disponibili, il Livorno conduce con una vittoria contro zero della Reggiana, con un pareggio che completa il quadro.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120256+1935
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
13922258+1729
V
V
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
136522618+823
S
D
V
D
V
4
PescaraPescaraPES
136431814+422
V
D
V
V
D
5
TorresTorresTOR
136431512+322
V
D
V
S
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136251915+420
S
V
S
S
V
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
135531714+320
V
D
S
V
D
8
LivornoLivornoLIV
135531817+120
D
V
S
D
D
9
CampobassoCampobassoCAM
135441921-219
D
V
V
S
S
10
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
11
PinetoPinetoPIN
134541113-217
V
S
V
V
D
12
PerugiaPerugiaPER
135261821-317
S
D
S
V
S
13
VadoVadoVAD
134451516-116
S
D
V
D
V
14
ForliForliFOR
133641718-115
V
S
D
S
D
15
LatinaLatinaLAT
133641214-215
S
D
D
V
V
16
PianesePianesePNS
132741013-313
V
D
D
D
D
17
SambenedetteseSambenedetteseSAM
132471722-510
S
S
V
D
D
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381019-99
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
132291022-128
S
D
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
1312101127-165
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, la Reggiana occupa la sesta posizione mentre il Livorno è ottavo in classifica.

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