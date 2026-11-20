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Serie A - Game Week 8 21 nov 2026 - 09:00

La partita tra AC Milan e Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in live streaming.

AC Milan e Sassuolo si affrontano in Serie A femminile in una sfida che mette in palio punti importanti nella parte centrale della classifica.

Il Milan di Suzanne Bakker arriva a questo appuntamento in un momento di forma altalenante. Le rossonere hanno pareggiato 3-3 contro il Napoli Femminile nell'ultima giornata, un risultato che segue due sconfitte consecutive contro Inter e Como Women.

La squadra milanese occupa l'ottava posizione in classifica e cercherà continuità dopo aver alternato prestazioni convincenti ad altre deludenti nelle ultime settimane.

Il Sassuolo di Salvatore Colantuono si presenta alla partita con un ruolino di marcia povero di vittorie. Le neroverdi hanno raccolto tre pareggi nelle ultime cinque uscite, senza riuscire a portare a casa i tre punti.

In classifica il Sassuolo occupa la dodicesima posizione, un piazzamento che rende questa trasferta a Milano un appuntamento da non fallire per muovere la graduatoria.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Milan, coach Suzanne Bakker non ha comunicato ufficialmente la formazione probabile. Non sono segnalate indisponibilità per infortuni o squalifiche al momento, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per il Sassuolo, guidato da Salvatore Colantuono, non sono disponibili indicazioni sulla probabile formazione né notizie su infortunate o squalificate. La situazione verrà aggiornata non appena le informazioni saranno rese note dai rispettivi club.

Stato di forma

Il Milan ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. Le rossonere hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 10 in questo periodo. L'ultimo risultato è il pareggio per 3-3 contro il Napoli Femminile, mentre la vittoria più recente è arrivata per 3-0 contro la Ternana Femminile. La sconfitta per 0-3 contro l'Inter rappresenta il risultato più netto del periodo.

Il Sassuolo ha ottenuto 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. Le neroverdi hanno segnato 5 gol subendone 8. Il pareggio più recente è l'1-1 contro la Ternana Femminile, mentre la sconfitta per 1-4 contro il Napoli Femminile è stata la più pesante del lotto. Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite disputate.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 3 aprile 2026 in Serie A, il Sassuolo ha ospitato il Milan perdendo per 0-3. Considerando gli ultimi cinque incontri diretti, il Milan ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria del Sassuolo. I rossoneri hanno segnato complessivamente 9 gol nei cinque precedenti, contro i 5 delle neroverdi.

Classifica

In Serie A femminile, il Milan occupa attualmente l'ottava posizione, mentre il Sassuolo è dodicesimo in classifica.