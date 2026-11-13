Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
AC Carpi-Giana Erminio è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
L'AC Carpi ospita la Giana Erminio nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che si trovano a stretto contatto in classifica e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.
Il Carpi arriva a questo appuntamento con un ruolino recente altalenante. Dopo due vittorie consecutive contro Lumezzane e Alcione Milano, i biancorossi hanno subito un pesante 0-5 contro il Renate, poi hanno pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno.
La Giana Erminio ha vissuto un percorso simile nelle ultime settimane. I biancazzurri hanno vinto contro Desenzano e Union Brescia, ma hanno poi perso 3-1 contro l'Alcione Milano prima di strappare un pareggio per 0-0 contro il Cittadella nell'ultima uscita.
In classifica le due squadre sono separate da una sola posizione: il Carpi quindicesimo, la Giana sedicesima. Ogni punto conta, e nessuna delle due può permettersi un passo falso.
Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.
Notizie sulle squadre
Sul fronte del Carpi non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Anche per la Giana Erminio la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.
Stato di forma
L'AC Carpi presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi hanno pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, dopo aver subito un pesante 0-5 contro il Renate. In precedenza il Carpi aveva infilato due successi consecutivi, battendo il Lumezzane per 3-1 e l'Alcione Milano per 2-1. Nelle cinque gare considerate, i biancorossi hanno segnato sei reti e ne hanno concesse nove.
La Giana Erminio ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Cittadella, che ha fatto seguito alla sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano. Prima di quella battuta d'arresto, i biancazzurri avevano vinto 2-1 contro il Desenzano e 2-1 contro l'Union Brescia. Nelle cinque partite la Giana ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale a ottobre 2022, quando l'AC Carpi si impose 2-0 sulla Giana Erminio in casa propria in Serie D. Il confronto precedente, disputato nel marzo 2023, vide invece la Giana vincere 2-0 tra le mura amiche, sempre in Serie D. Nei due precedenti disponibili il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte e lo stesso punteggio in entrambe le occasioni.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|1
|2
|19
|6
|+13
|31
D
V
S
V
V
|2
|13
|8
|4
|1
|26
|11
|+15
|28
V
V
V
S
V
|3
|13
|7
|6
|0
|19
|7
|+12
|27
V
D
V
V
V
|4
|13
|6
|4
|3
|19
|11
|+8
|22
V
D
S
S
V
|5
|13
|6
|4
|3
|14
|9
|+5
|22
V
S
V
V
S
|6
|13
|6
|3
|4
|19
|15
|+4
|21
S
D
V
S
V
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|11
|+11
|20
V
V
D
V
D
|8
|13
|4
|6
|3
|21
|19
|+2
|18
S
V
S
V
D
|9
|13
|4
|5
|4
|20
|19
|+1
|17
S
V
D
D
S
|10
|13
|4
|5
|4
|14
|15
|-1
|17
S
S
V
V
V
|11
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
V
D
S
S
D
|12
|13
|4
|4
|5
|15
|22
|-7
|16
V
D
V
S
S
|13
|13
|3
|4
|6
|10
|15
|-5
|13
S
S
S
S
V
|14
|13
|3
|4
|6
|11
|18
|-7
|13
S
V
S
D
S
|15
|13
|3
|4
|6
|16
|26
|-10
|13
D
S
V
V
S
|16
|13
|2
|6
|5
|13
|17
|-4
|12
D
S
V
V
D
|17
|13
|2
|5
|6
|17
|18
|-1
|11
V
V
D
S
D
|18
|13
|2
|5
|6
|12
|23
|-11
|11
S
D
S
V
D
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|22
|-12
|10
S
S
S
S
S
|20
|13
|1
|5
|7
|11
|21
|-10
|8
D
S
D
S
S
Nel Girone A di Serie C 2026/27, l'AC Carpi occupa la quindicesima posizione mentre la Giana Erminio è sedicesima.