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Serie C
team-logoAC Carpi
team-logoGiana Erminio
Guarda su Sky Go ItaliaGuarda su NOW TV
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Guarda AC Carpi contro Giana Erminio in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

AC Carpi vs Giana Erminio
AC Carpi
Giana Erminio
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra AC Carpi e Giana Erminio, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

AC Carpi-Giana Erminio è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

L'AC Carpi ospita la Giana Erminio nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che si trovano a stretto contatto in classifica e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

Il Carpi arriva a questo appuntamento con un ruolino recente altalenante. Dopo due vittorie consecutive contro Lumezzane e Alcione Milano, i biancorossi hanno subito un pesante 0-5 contro il Renate, poi hanno pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno.

La Giana Erminio ha vissuto un percorso simile nelle ultime settimane. I biancazzurri hanno vinto contro Desenzano e Union Brescia, ma hanno poi perso 3-1 contro l'Alcione Milano prima di strappare un pareggio per 0-0 contro il Cittadella nell'ultima uscita.

In classifica le due squadre sono separate da una sola posizione: il Carpi quindicesimo, la Giana sedicesima. Ogni punto conta, e nessuna delle due può permettersi un passo falso.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Carpi non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Giana Erminio la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

CAP

CAP - Forma

PGT
S2-1
LUM
V3-1
ALC
V1-2
REN
S0-5
FRC
D0-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GIA

GIA - Forma

REN
D2-2
BRE
V2-1
DES
V1-2
ALC
S1-3
CIT
D0-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'AC Carpi presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi hanno pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, dopo aver subito un pesante 0-5 contro il Renate. In precedenza il Carpi aveva infilato due successi consecutivi, battendo il Lumezzane per 3-1 e l'Alcione Milano per 2-1. Nelle cinque gare considerate, i biancorossi hanno segnato sei reti e ne hanno concesse nove.

La Giana Erminio ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Cittadella, che ha fatto seguito alla sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano. Prima di quella battuta d'arresto, i biancazzurri avevano vinto 2-1 contro il Desenzano e 2-1 contro l'Union Brescia. Nelle cinque partite la Giana ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

AC CarpiPareggioGiana Erminio
1
0
1
Serie D
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
2
AC Carpi badge
AC Carpi
CAP
0
FIN
Serie D
AC Carpi badge
AC Carpi
CAP
2
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
FIN
2Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a ottobre 2022, quando l'AC Carpi si impose 2-0 sulla Giana Erminio in casa propria in Serie D. Il confronto precedente, disputato nel marzo 2023, vide invece la Giana vincere 2-0 tra le mura amiche, sempre in Serie D. Nei due precedenti disponibili il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte e lo stesso punteggio in entrambe le occasioni.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C 2026/27, l'AC Carpi occupa la quindicesima posizione mentre la Giana Erminio è sedicesima.

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