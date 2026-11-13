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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 11:30

AC Carpi-Giana Erminio è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

L'AC Carpi ospita la Giana Erminio nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che si trovano a stretto contatto in classifica e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

Il Carpi arriva a questo appuntamento con un ruolino recente altalenante. Dopo due vittorie consecutive contro Lumezzane e Alcione Milano, i biancorossi hanno subito un pesante 0-5 contro il Renate, poi hanno pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno.

La Giana Erminio ha vissuto un percorso simile nelle ultime settimane. I biancazzurri hanno vinto contro Desenzano e Union Brescia, ma hanno poi perso 3-1 contro l'Alcione Milano prima di strappare un pareggio per 0-0 contro il Cittadella nell'ultima uscita.

In classifica le due squadre sono separate da una sola posizione: il Carpi quindicesimo, la Giana sedicesima. Ogni punto conta, e nessuna delle due può permettersi un passo falso.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Carpi non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Giana Erminio la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

L'AC Carpi presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi hanno pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, dopo aver subito un pesante 0-5 contro il Renate. In precedenza il Carpi aveva infilato due successi consecutivi, battendo il Lumezzane per 3-1 e l'Alcione Milano per 2-1. Nelle cinque gare considerate, i biancorossi hanno segnato sei reti e ne hanno concesse nove.

La Giana Erminio ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Cittadella, che ha fatto seguito alla sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano. Prima di quella battuta d'arresto, i biancazzurri avevano vinto 2-1 contro il Desenzano e 2-1 contro l'Union Brescia. Nelle cinque partite la Giana ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a ottobre 2022, quando l'AC Carpi si impose 2-0 sulla Giana Erminio in casa propria in Serie D. Il confronto precedente, disputato nel marzo 2023, vide invece la Giana vincere 2-0 tra le mura amiche, sempre in Serie D. Nei due precedenti disponibili il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte e lo stesso punteggio in entrambe le occasioni.

Classifica

Nel Girone A di Serie C 2026/27, l'AC Carpi occupa la quindicesima posizione mentre la Giana Erminio è sedicesima.