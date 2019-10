Il Guangzhou Evergrande prepara l'esonero di Cannavaro: panchina al capitano

Il Guangzhou ha annunciato che Fabio Cannavaro dovrà partecipare all'Evergrande Corporate Culture Class e verrà sostituito dal capitano.

Problemi in vista per Fabio Cannavaro al Guangzhou Evergrande. Il tecnico italiano, infatti, non sarà in panchina nelle prossime settimane per scelta del club.

Al momento non si tratta di un esonero, bensì Cannavaro dovrà studiare la cultura del club partecipando all'Evergrande Corporate Culture Class e dunque non potrà allenare la squadra.

Al suo posto, momentaneamente, il Guangzhou Evergrande ha nominato come allenatore il capitano Zheng Zhi. La decisione è arrivata dopo il pareggio contro l'Henand, che riduce a un solo punto il vantaggio in classifica.

Al termine della partita a parlare con i giornalisti è stato Paolo Cannavaro, che però non ha voluto rilasciare dichiarazione sulla notizia del momentano allontamento di suo fratello. L'esonero, insomma, sembra questione di tempo.