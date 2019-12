Guangzhou Evergrande, Cannavaro vince il campionato: 8° titolo del club

Fabio Cannavaro trionfa in Cina con il suo Guangzhou Evergrande. Decisiva la vittoria contro lo Shanghai Greenland Shenhua per 3-0.

Arriva oggi il primo titolo di Chinese Super League per Fabio Cannavaro, l'ottavo della storia del Guangzhou Evergrande. L'allenatore italiano ha infatti chiuso il campionato cinese al primo posto, dopo un netto tre a zero allo Shanghai Greenland Shenhua

Nella vittoria di oggi, proprio all'ultima giornata di campionato, sono stati decisivi i goal di Wei Shihao, Park Ji-soo ed Elkeson. Cannavaro chiude il campionato a quota 72 punti, mentre la seconda classificata, il Beijing Sinobo Guoan, conclude a 70 punti.

Fabio Cannavaro vince così la Chinese Super League, dopo aver già vinto la China League One, ovvero la Serie B cinese, con il Tianjin.

Nel Guangzhou Evergrande, come stranieri, militano tre brasiliani: Paulinho, Elkeson e Talisca. Tutti e tre ovviamente decisivi per questa vittoria in campionato. Ricordiamo che le squadre cinesi possono schierare soltanto tre stranieri ad ogni formazione titolare.