Guaio Parma, infortunio per Kulusevski: lesione muscolare di primo grado

Ancora un pesante infortunio in casa Parma: l'attaccante classe 2000 Dejan Kulusevski ha riportato la lesione del muscolo ileopsoas sinistro.

Una stagione decisamente sfortunata per il dal punto di vista degli infortuni: l'infermeria gialloblù si riempie ancora e il reparto offensivo di D'Aversa va in emergenza. Si ferma anche Dejan Kulusevski a causa di un problema muscolare.

La nota ufficiale pubblicata dal club emiliano spiega nel dettaglio l'infortunio del classe 2000:

"Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. Antonino Barillà, Gervinho e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Luigi Sepe, a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici".

Da valutare dunque i tempi di recupero per Kulusevski, che la scorsa settimana ha firmato un nuovo contratto con la , scegliendo però di restare in maglia gialloblù fino a fine stagione. Attacco totalmente da inventare dunque per il Parma, che deve già fare a meno di Inglese, ormai out per tutto il campionato.