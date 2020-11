Guaio Genoa, si ferma Pjaca: lesione di primo grado al bicipite femorale

Ancora un infortunio per Marko Pjaca, che in occasione della sfida contro la Roma ha riportato una lesione muscolare di primo grado.

Prosegue la lunga lista di infortuni che ha pesantemente rallentato la crescita di Marko Pjaca: l'attaccante del si è fermato ancora riportando una lesione muscolare di primo grado, che lo terrà ai box per oltre un mese.

Il comunicato del club rossoblù conferma la "lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro evidenziata dopo la gara di domenica contro la ". Proprio contro i giallorossi l'ex aveva trovato il goal del momentaneo pareggio, il secondo in campionato.

Torna l'incubo infortuni per Pjaca, che sembrava aver trovato la propria dimensione in casa Genoa con una buona condizione atletica: il giocatore croato dovrà restare ai box per almeno un mese, complicando notevolmente il cammino già problematico del Genoa.

Mister Maran deve infatti già fare a meno anche di Francesco Cassata e Stefano Sturaro: il primo ha riportato una lesione al retto femorale, mentre il secondo soffre di una tendinite achillea ormai da mesi.