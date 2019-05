Guaio Barcellona: Dembélé ko a pochi giorni dal Liverpool

Il Barcellona, con ogni probabilità, non potrà contare su Dembélé nella semifinale di ritorno di Champions. Ha riportato un infortunio muscolare.

Potrebbe essere in finale di stagione tutto in salita questo per Ousmane Dembélé. L’attaccante del infatti, nel corso della partita di campionato giocata e persa per 2-0 sul campo del Vigo, ha riportato un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo ad uno stop di alcune settimane.

L’asso transalpino, dopo appena 4’ dal fischio d’inizio del match valido per la 36esima giornata di , si è fermato per poi sedersi a terra dopo aver avvertito un dolore alla gamba destra. Prontamente soccorso dallo staff sanitario blaugrana, è stato successivamente accompagnato in panchina, dove gli è stata fasciata la coscia.

Al suo posto in campo è entrato Alex Collado, un prodotto della cantera del Barça al suo esordio nel massimo campionato iberico, tra l’altro alla prima convocazione.

In attesa di capire qual è l’entità del problema riportato da Dembélé, il suo infortunio potrebbe comunque rappresentare un problema per Valverde. Il Barcellona infatti, martedì prossimo sarà impegnato contro il ad Anfield nella semifinale di ritorno di e, a questo punto, con ogni probabilità l’attaccante campione del mondo non potrà prendere parte alla sfida.

Da capire inoltre se riuscirà a recuperare in tempo per il 25 maggio, giorno in cui andrà in scena la finale di contro il .