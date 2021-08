Patente ritirata a Nainggolan: fermato per eccesso di velocità, era positivo all'alcol test

Guai per Radja Nainggolan: il centrocampista ex Inter è risultato positivo all'alcol test e gli è stata ritirata la patente per due settimane.

Radja Nainggolan ancora protagonista fuori dal campo. Il centrocampista ex Inter, Cagliari e Roma torna a far parlare di sé per vicende extra-calcistiche. Tornato da pochi giorni in Belgio, nella sua Anversa, il calciatore è stato sorpreso alla guida in stato d'ebbrezza.

"Dovrà rinunciare alla patente per quindi giorni a causa una combinazione tra eccesso di velocità e guida in stato d'ebbrezza" ha dichiarato il portavoce della Procura di Anversa, Kristof Aerts.

Patente sospesa per due settimane per Nainggolan, che giovedì scorso ha debuttato con la sua nuova squadra nella gara d'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League. Il classe 1988 è entrato nel finale della sfida persa dai belgi col risultato di 4-2 sul campo dell'Omonia Nicosia, formazione cipriota. Giovedì il ritorno, con l'Anversa che vuole ribaltare il discorso qualificazione e conquistare il pass per la fase a gironi.

Nainggolan è stato intercettato alle 4 del mattino da una pattuglia della polizia ed è stato fermato per eccesso di velocità. Poi il test, risultato positivo, e il ritiro della patente. Una nuova disavventura per il 33enne belga, che inizia male la nuova esperienza.