Nasce un'altra squadra 'cugina' del Man City: ecco il Montevideo City Torque in Uruguay

Nasce un nuovo club 'cugino' del Manchester City: la 'City Football Group' accoglie il Torque, club dell'Uruguay e che ha ufficialmente cambiato logo.

Ieri in Sud America è infatti nato il Montevideo City Torque, l'ottava squadra dello sceicco Mansour e del suo gruppo. Il club, precedentemente denominato soltanto Torque, era stato già acquistato nel 2017: ieri però un evento ufficiale ha sancito il cambio di nome, di logo e l'adesione ufficiale al progetto 'City'.

Il club milita nella prima divisione dell'Uruguay ed è nato soltanto nel 2007. 10 anni dopo è entrato nell'orbita City, E ora diventa l'ottavo club gestito dal gruppo e con il marchio del gruppo.

Gli altri 7 sono sparsi in tutti i continenti: in Segunda Division spagnola c'è il , mentre oltre l'Atlantico c'è il FC. Poi il Melbourne City in Australia e tre squadre in Asia: il Mumbai City, gli Yokohama Marinos e il Sichuan in terza divisione cinese.