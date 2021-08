"Grosso, tiro e goal": Julia come Fabio, regala ai rigori la vittoria al Canada

Julia Grosso ha deciso su rigore la finale femminile di calcio alle Olimpiadi: con quel cognome, non poteva fare altrimenti.

Certe storie sembrano scritte delle stelle, con persone nate per fare determinate cose. C'è chi nasce per dipingere, chi per dirigere un'azienda e chi per segnare il rigore decisivo in una finale. Un dono che evidentemente appartiene a chi di cognome fa Grosso: non necessariamente una famiglia biologica, ma persone che hanno in comune il feeling per i rigori decisivi 8oltre che il cognome).

A 15 anni di distanza dall'indimenticabile rigore di Fabio, che tinse d'azzurro il cielo di Berlino, ecco un'altra esponente della dinastia. Si chiama Julia Grosso, è canadese (ma con origini italiane per parte di madre) ed è stata la protagonista assoluta della finale del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo.

L'ultimo atto vede confrontarsi Canada e Svezia, in una sfida emozionante che si protrae fino ai calci di rigore. Chissà se ci pensa la ct del Canada Bev Priestman al cognome di Julia, nel momento cui dove scegliere chi si sarebbe presentata dal dischetto. Che sia per strategia, pe casualità o per ricordi azzurri, Grosso viene designata come ultima rigorista.

La roulette dei tiri dal dischetto pende dalla parte del Canada, con Labbe che para il quinto rigore calciato dalla svedese Andersson. A questo punto, è il momento di Julia. Sta a lei calciare il rigore decisivo, che potrebbe regalare al Canada un successo storico. Stessa situazione di Fabio quindici anni prima, stesso piede - il mancino - con cui calciare, stesso cognome: secondo voi, come è andata a finire?

Naturalmente con la trasformazione del rigore, che ha consegnato alla Nazionale femminile canadese di calcio il primo Oro olimpico della sua storia. Un'impresa gigantesca, ottenuta anche grazie ad un'atleta che aveva nel destino il goal decisivo.