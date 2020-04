Grifo racconta la Bundesliga che riprende: "Al campo già cambiati, un gruppo ogni due ore"

Vincenzo Grifo è tornato ad allenarsi col Friburgo: "Siamo divisi in gruppi, ogni tre giorni ci fanno il tampone. E' giusto ripartire".

Se in non c'è ancora una data precisa per il ritorno agli allenamenti (nell'ultimo decreto è specificato il 18 maggio ma il protocollo di sicurezza stilato dalla FIGC non soddisfa il Governo), in hanno anticipato i tempi: le squadre sono tornate ad allenarsi in previsione della ripresa della che potrebbe ricominciare a metà maggio nella migliore delle ipotesi.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Vincenzo Grifo ha spiegato nei minimi dettagli la procedura degli allenamenti ai tempi del Coronavirus: tanta attenzione per la prevenzione.

"Il lunedì in video conferenza da casa con l’allenatore ci viene spiegato il programma, arrivano anche delle istruzioni scritte su come prepararsi. Veniamo divisi in gruppi, quattro giocatori e un portiere. Nei primi tempi per blocchi di ruolo, adesso anche misti, un elemento per ruolo. Faccio stretching a casa, riscaldamento con la cyclette che ho messo sul terrazzo, poi vado al campo già cambiato. Un gruppo ogni due ore: alle 9, alle 11 e così via. Sedute di un’ora o 90 minuti, alternando corsa, tecnica, tiri in porta, uno-due, punizioni. Quando finisco, veloce cambio di maglia ma senza usare lo spogliatoio in comune, torno a casa, a volte anche in bicicletta. Ancora stretching o palestra, per poco, 10-15 minuti. Poi doccia ed è finita".

"Se ci misurano la temperatura? No, perché ogni tre giorni ci fanno il tampone".

Secondo Grifo è giusto che il calcio riparta per regalare qualche gioia ai tifosi che non possono seguire da vicino la propria squadra del cuore.

"Sì, per noi e per la gente. Il pallone manca a tutti. Anche se stai a casa, si può guardare - o -Colonia. Il calcio dà tanto, dà emozione: molta gente sarà contenta se si ricomincia".

Agli Europei del prossimo anno Grifo vorrà esserci dopo le convocazioni e l'esordio avvenuto durante l'attuale gestione di Roberto Mancini.