Grifo cuore d’oro: promuove una raccolta fondi per il piccolo Luca

L’ala del Friburgo sta cercando di aiutare i genitori di Luca Abate, 6 anni, nella lotta alla atrofia muscolare spinale: servono 2 milioni di euro.

Luca Abate ha 6 anni ed è affetto da atrofia muscolare spinale, una malattia che lo perseguita dalla nascita. Al suo fianco nella lotta alla malattia ha un grande alleato: Vincenzo Grifo.

L’ala del Friburgo ha conosciuto Nino, papà di Luca, nella sua unica stagione al Borussia Mönchengladbach (2017/18). Nino vive e lavora in un ristorante italiano nella città del basso Reno. Grifo andava lì spesso a mangiare. Lì ha conosciuto la triste storia di Luca. E lì ha deciso di aiutarlo.

Come raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Grifo è sceso in prima persona in campo promuovendo una raccolta fondi che permetta le cure del piccolo Luca. Al momento la malattia è tenuta sotto controllo subendo ogni quattro mesi una puntura, ma presto le cose potrebbero migliorare.

Recentemente è stata approvata una nuova terapia genica che potrebbe permettere a Luca di tornare a mangiare e parlare, ma per poter essere curato per questioni di peso Luca deve trasferirsi in Germania.

Grifo si è fatto promotore di una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere due milioni di euro, insieme all’ex nazionale rumeno Ioan Lupescu e Patrik Anderson, svedese, anche loro passati dal Gladbach. Tutti insieme per il piccolo Luca.