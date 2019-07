Griezmann stregato dal Barcellona: "Quando ho saputo che era fatta ho pianto"

Antoine Griezmann e il : una telenovela estiva finalmente conclusa con l'esito positivo per il giocatore, ma non senza polemiche. Tra clausole e tira e molla con l', l'attaccante francese ha coronato il suo sogno di vestire la maglia blaugrana e ha voluto svelare le proprie emozioni.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Nell'intervista concessa a 'Marca', il nuovo attaccante del club catalano ha raccontato la reazione avuta nel momento della notizia della chiusura:

Un addio turbolento con i Colchoneros, che non saranno probabilmente troppo clementi con Griezmann nelle prossime sfide di campionato:

"So che mi fischieranno, fa parte del calcio. Mi hanno amato molto e quando qualcuno se ne va, fa male. Un po' come quanto successo dopo l'addio alla , la prima partita contro non sarà facile. Ma avrò sempre la Real Sociedad e l'Atletico Madrid nel mio cuore, perchè mi hanno dato molto".