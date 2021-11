Griezmann ci sarà in Atletico-Milan: accolto il ricorso, ridotta la squalifica

Antoine Griezmann ci sarà contro il Milan. La UEFA ha accolto il ricorso presentato dall'Atletico Madrid e ha ridotto da due a una le giornate di squalifica inflitte all'attaccante francese dei 'Colchoneros'.

"Il ricorso presentato dall'Atletico Madrid è stato accolto. Di conseguenza, la decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina dell'UEFA del 15 novembre 2021 è modificata come segue:

sospensione per il giocatore dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann per una (1) partita della competizione UEFA per club per la quale sarebbe altrimenti ammissibile, per gioco duro".

Espulso per un brutto fallo di gioco il 19 ottobre scorso nella sfida contro il Liverpool, valida per il terzo turno del Gruppo B di Champions League, Griezmann ha scontato la prima giornata di squalifica in occasione del match di ritorno del 3 novembre ad Anfield.

Mercoledì scorso, la UEFA ha annunciato la decisione di sanzionare l'attaccante francese con due turni di stop. L'Atletico Madrid ha deciso di fare ricorso per provare a recuperare il suo attaccante in vista della sfida fondamentale contro il Milan di Pioli al 'Wanda Metropolitano' di mercoledì 24 novembre.

🕺🏼🕺🏼😍😍 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 19, 2021

A cinque giorni dalla sfida, è arrivato il verdetto della UEFA, che ha dimezzato la squalifica inflitta a Griezmann. Una grande notizia per Diego Simeone, che recupera l'ex Barcellona in vista di un match delicato in cui non avrà a disposizione Joao Felix, fermato da un edema.

Nella gara d'andata a San Siro, Griezmann ha realizzato il goal del momentaneo 1-1 all'84', rete che ha dato il via alla rimonta dell'Atletico Madrid, completata dal rigore trasformato da Luis Suarez in pieno recupero. I 'Colchoneros' sono a quota 4 punti in classifica, a una lunghezze di ritardo dal Porto secondo e a +3 sul Milan.