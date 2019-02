Griezmann avvisa la Juventus: "L'Atletico punta alla finale"

Antoine Griezmann mette nel mirino la finale di Champions e avverte la Juventus: "In partite come queste diamo il meglio di noi stessi".

Atletico Madrid in finale di Champions nel suo stadio. E' il sogno di Antoine Griezmann, che alla vigilia dell'ottavo contro la Juventus mette in guardia i bianconeri intervistato dal sito dell'UEFA.

"Una finale in casa sarebbe una festa per tutti coloro che amano l’Atletico. Il cammino sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio. Faremo di tutto per arrivarci, poi si vedrà".

La doppia sfida contro la Juve, per Griezmann, non rappresenta un timore bensì una chance per dimostrare ulteriormente il proprio valore da parte dei Colchoneros.