Griezmann al Barcellona, pagata la clausola da 120 milioni all'Atletico

Antoine Griezmann si appresta a diventare un giocatore del Barcellona, mancano solo gli ultimi dettagli. Pagata la clausola all'Atletico.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il ha pagato oggi la clausola rescissoria da 120 milioni di euro all'Atletico, per accaparrarsi Antoine Griezmann.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Adesso non resta che definire gli ultimi dettagli e formalizzare in modo ufficiale il trasferimento. Ma per Griezmann l'Atletico è solo un ricordo: adesso c'è il Barcellona nel suo futuro.

Dopo i rallentamenti degli ultimi giorni, con alcune frizioni nate tra l' ed il Barcellona (con Griezmann che non si era presentato al ritiro), si è sbloccato oggi tutto all'improvviso, con il Barça che ha deciso di versare l'intera somma da 120 milioni nelle casse dell'Atletico.

A breve il servizio completo.