Griezmann al Barcellona, incontro con l'Atlético: decisiva settimana prossima

Incontro tra Barcellona e Atlético Madrid settimana scorsa, il primo di una serie. Sul tavolo Antoine Griezmann: settimana prossima sarà decisiva.

L'estate del è piena di grandi nomi: non solo De Jong a centrocampo, ma anche rinforzi importanti in attacco. I nomi sono quelli pesantissimi di Neymar e Antoine Griezmann.

Se per il primo, come chiarito dal vice-presidente, non esiste ancora una trattativa, per il secondo il club blaugrana si è seduto a un tavolo con l'Atlético Madrid. Lo riporta 'L'Équipe'.

L'incontro si sarebbe svolto settimana prossima e sarebbe soltanto il primo di una serie: settimana prossima ne sono in programma altri, per quelli che si preannunciano giorni interlocutori per il trasferimento.

Dal mese di luglio la clausola rescissoria di Griezmann dovrebbe passare dai 200 milioni di euro attuali fino ai 120. Nell'affare potrebbe anche rientrare un altro giocatore.

La volonta di Neymar di tornare al Barcellona non dovrebbe comunque rappresentare un ostacolo al buon esito della trattativa per Griezmann.