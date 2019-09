Griezmann al Barcellona, Diego Costa lo difende: "Voleva giocare con Messi e Suarez"

Il trasferimento di Griezmann al è stato vissuto da molti tifosi dell' come un tradimento, ma ora a difendere il francese è l'ex compagno Diego Costa.

L'attaccante naturalizzato spagnolo, intervenuto sul canale Youtube 'Que Partidazo', ha infatti spiegato di comprendere la scelta fatta da Griezmann in estate.

Diego Costa in tal senso fa un paragone col suo addio al .

"Io sono andato via quando ho sentito che era il momento di andare. Trasferirsi in un altro club non vuol dire essere ingrati ma solo che è giunto il momento di provare qualcosa di nuovo".

L'attaccante poi difende ancora l'ormai ex compagno sottolineando la sua assoluta professionalità.

"Tutti sappiamo che giocatore, vuole fare sempre nuove esperienze ed è normale che volesse andare lì per capire se puo' essere un giocatore importante come lo era all'Atletico. La sua è stata una decisione normale ma ci ha sempre messo la faccia, non ha mai saltato un allenamento. Non possiamo parlare male di lui ma solo ringraziarlo".