'Storico' Greuther Fürth: prima vittoria interna dopo ventiquattro tentativi

E’ una domenica a suo modo storica quella che ha vissuto il Greuther Fürth. La compagine tedesca infatti, battendo 1-0 l’Union Berlino nel quindicesimo turno di Bundesliga, è riuscito ad interrompere una ‘maledizione’: quella delle vittorie interne.

Il ‘Trifoglio’ infatti è riuscito a vincere una gara interna di campionato al Sportpark Ronhof al ventiquattresimo tentativo. Ma c’è di più.

Grazie a questo successo il Greuther Fürth ha interrotto una striscia di dodici sconfitte consecutive in campionato (ha perso ininterrottamente dal 28 agosto in poi), per la prima volta dopo diciassette gare è riuscito a tenere la porta inviolata (non era mai accaduto in stagione) ed ha anche vinto la sua prima partita nel torneo.

Una vittoria quindi dal sapore speciale, ma che non cambierà probabilmente le sorti della sua stagione. Il Greuther Fürth è infatti attualmente ultimo in classifica con soli quattro punti messi in cascina (ad agosto aveva pareggiato una partita contro l’Arminia Bielefeld), ovvero tredici in meno rispetto allo Stoccarda che è attualmente quindicesimo e quindi fuori dalla zona retrocessione.