Gremio-Palmeiras, Felipe Melo viene espulso ed esce in lacrime al 77'

L'ex giocatore dell'Inter si fa espellere per doppia ammonizione nell'andata dei quarti di Libertadores: non trattiene le lacrime all'uscita.

Nella notte italiana si è giocata una sfida fondamentale, e molto sentita in , valida per i quarti di finale di Copa Libertadores. Stiamo parlando di Gremio-Palmeiras, partita che alla fine è stata vinta dagli ospiti per uno a zero con il goal di Gustavo Scarpa.

Segui la Copa Libertadores in diretta streaming su DAZN

Ma l'episodio chiave della partita è arrivato al 77': Felipe Melo, già ammonito, entra duro ed in ritardo su un avversario, l'arbitro non ci pensa due volte e lo spedisce sotto la doccia per doppia ammonizione.

Felipe Melo scoppia in lacrime subito, si copre la faccia con il braccio e resta almeno due minuti a terra a piangere. I compagni, e anche qualche avversario, provano a consolarlo. Il brasiliano poi esce lentamente dal campo, coprendosi sempre la faccia, quasi come se si vergognasse per la sciocchezza appena commessa.

Lui rappresenta uno dei giocatori fondamentali del Palmeiras e non potrà aiutare la squadra nella gara di ritorno, in programma tra una settimana esatta, ovvero il 28 agosto.