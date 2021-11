Grecia-Spagna dove vederla: Sky, DAZN o Canale 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GRECIA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Spagna non può più sbagliare. Seconda nel proprio raggruppamento dietro alla capolista Svezia, la nazionale di Luis Enrique fa visita alla Grecia con l'imperativo di portare a casa tre punti che le consentirebbero di sperare ancora nel primo posto e, al contempo, di evitare la gogna dei playoff che nel 2017 furono fatali all'Italia di Ventura.

La Svezia ha al momento 15 punti in 6 partite; la Spagna, invece, ne ha raccolti 13. Alla conclusione delle Qualificazioni Mondiali mancherà poi appena una giornata. All'ultimo turno, ironia del destino, la Roja affronterà proprio gli svedesi in uno scontro diretto (se la distanza tra prima e seconda posizione non sarà già incolmabile) ad altissima tensione.

La Grecia, al contrario, è già eliminata. Fino a questo momento ha vinto appena due volte, racimolando 9 punti e non potendo più aspirare alle prime due posizioni. La gara d'andata, disputata in Spagna lo scorso 25 marzo, è terminata col punteggio sorprendente di 1-1.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Grecia-Spagna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GRECIA-SPAGNA

Grecia-Spagna, gara valida per la settima e penultima giornata del girone B delle Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, si giocherà allo Stadio Olimpico Spiros Louis di Atene nella serata di giovedì 11 novembre 2021. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE GRECIA-SPAGNA IN TV

La gara tra Grecia e Spagna sarà visibile in chiaro, in diretta tv e in esclusiva su Mediaset, e in particolare su Canale 20, dove saranno visibili alcune partite delle Qualificazioni Mondiali, tra cui proprio quella che andrà in scena ad Atene.

GRECIA-SPAGNA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Grecia-Spagna anche in diretta streaming grazie al sito di SportMediaset ma anche grazie a Mediaset Play, o attraverso il sito oppure grazie all'app, scaricabile su pc, smartphone o computer.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA-SPAGNA

John van't Schip, ex giocatore anche del Genoa e attuale ct della Grecia, ha alcuni problemi di formazione: fuori l'infortunato Mavropanos (oltre a Manolas), squalificati Hatzidiakos e Bakasetas. Davanti Pavlidis, sostenuto da Masouras.

Spagna col consueto 4-3-3, con Morata al centro del tridente e Sarabia e Dani Olmo ai suoi lati. Titolare il giovanissimo Gavi in mezzo al campo. Nemmeno convocati per infortunio Oyarzabal, Pedri e Ferran Torres.

GRECIA (3-5-2): Vlachodimos; Goutas, Tzavellas, Tsimikas; Androutsos, Mantalos, Siopis, Bouchalakis, Giannoulis; Masouras, Pavlidis. Ct. van't Schip

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique