Come vedere Grecia-Serbia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

La Grecia ospita la Serbia allo stadio Panthessaliko di Volos, nel Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Entrambe le squadre vogliono disperatamente salvare qualcosa da una campagna difficile.

La Grecia arriva a questa sfida profondamente scossa. Il crollo per 7-0 contro i Paesi Bassi ad Amsterdam è stato la sconfitta più pesante del girone e ha lasciato il commissario tecnico Ivan Jovanovic visibilmente scosso. Ha ammesso che il risultato farà male alla sua squadra per molto tempo e ha riconosciuto che non era semplicemente preparata all’assalto degli olandesi.

Neppure la classifica offre conforto alla Serbia. La squadra di Veljko Paunovic ha perso tutte e cinque le partite ufficiali disputate in questa campagna, subendo 10 goal e segnandone appena quattro. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro la Germania a Belgrado, risultato che ha confermato l’ultimo posto nel girone.

La Grecia è seconda in classifica, ma la sua posizione appare ora fragile dopo che la disfatta di Amsterdam ha cancellato lo slancio costruito con i risultati precedenti. Prima del crollo aveva ottenuto due pareggi e battuto sia la Serbia sia la Germania.

Con la qualificazione ai quarti di finale ormai fuori portata per la Serbia e sempre più complicata per la Grecia, questa sfida assume i contorni di una battaglia per l’orgoglio e per punti che potrebbero ancora influire sulla classifica finale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Grecia-Serbia in diretta.

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