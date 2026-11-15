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UEFA Nations League A
team-logoGrecia
Panthessaliko Stadium
team-logoSerbia
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Con il contributo di

Grecia-Serbia in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e streaming?

Grecia vs Serbia
Grecia
Serbia
UEFA Nations League A

Tutto quello che c’è da sapere su come seguire in diretta oggi Grecia-Serbia, gara della Lega A della UEFA Nations League.

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Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 6
Panthessaliko Stadium

La Grecia ospita la Serbia allo stadio Panthessaliko di Volos, nel Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Entrambe le squadre vogliono disperatamente salvare qualcosa da una campagna difficile.

La Grecia arriva a questa sfida profondamente scossa. Il crollo per 7-0 contro i Paesi Bassi ad Amsterdam è stato la sconfitta più pesante del girone e ha lasciato il commissario tecnico Ivan Jovanovic visibilmente scosso. Ha ammesso che il risultato farà male alla sua squadra per molto tempo e ha riconosciuto che non era semplicemente preparata all’assalto degli olandesi.

Neppure la classifica offre conforto alla Serbia. La squadra di Veljko Paunovic ha perso tutte e cinque le partite ufficiali disputate in questa campagna, subendo 10 goal e segnandone appena quattro. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro la Germania a Belgrado, risultato che ha confermato l’ultimo posto nel girone.

La Grecia è seconda in classifica, ma la sua posizione appare ora fragile dopo che la disfatta di Amsterdam ha cancellato lo slancio costruito con i risultati precedenti. Prima del crollo aveva ottenuto due pareggi e battuto sia la Serbia sia la Germania.

Con la qualificazione ai quarti di finale ormai fuori portata per la Serbia e sempre più complicata per la Grecia, questa sfida assume i contorni di una battaglia per l’orgoglio e per punti che potrebbero ancora influire sulla classifica finale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Grecia-Serbia in diretta.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Grecia - Serbia

4-4-2
Grecia crest
Grecia
GRE
Formazione
Serbia crest
Serbia
SER
5-3-2
K. TzolakisK. TzolakisP. RetsosP. RetsosK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasL. RotaL. RotaC. KostoulasC. KostoulasK. KaretsasK. KaretsasT. AndroutsosT. AndroutsosC. TzolisC. TzolisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. PavlidisV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-Savicteam-logoP. SukacevK. NedeljkovicK. NedeljkovicN. MilenkovicN. MilenkovicS. GudeljS. Gudeljteam-logoS. BabicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicL. SamardzicL. Samardzicteam-logoS. DzodicL. JovicL. JovicD. TadicD. Tadic
Serbia crest
Serbia
SER
4-4-2
Grecia

Formazione titolare

Serbia

Allenatore

  • I. Jovanovic
  • V. Paunovic

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